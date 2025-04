Po hudem trku vozilo zagorelo, za dve osebi se je končalo slabo (FOTO)

Policisti PP Lenart so v petek v nočnih urah obravnavali hudo prometno nesrečo z udeležbo enega vozila. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča in trčil v drevo, po trčenju je vozilo zagorelo. »Po prometni nesreči sta bila voznik in sopotnik odpeljana v UKC Maribor, kjer je bilo ugotovljeno, da sta hudo telesno poškodovana. Zoper voznika sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče,« je sporočil Boštjan Ropič, vodja izmene OKC PU Maribor.

PGD Gornja Radgona

O nesreči in požaru je poročalo tudi PGD Gornja Radgona, in sicer, da se je ob 22.22 uri »v naselju Drvanja, v občini Benedikt osebno vozilo zaletelo v drevo in pri tem zagorelo. Gasilci PGD Benedikt, PGD Gornja Radgona, PGD Spodnja Ščavnica in JZ GB Maribor, smo zavarovali kraj dogodka, vozilo pogasili, odklopili akumulator, počistili cestišče, nudili prvo pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP in razsvetljevali območje policiji. Reševalci NMP Lenart in NMP Maribor so poškodovani osebi prepeljali v nadaljnjo oskrbo.«