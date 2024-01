Psihične zlorabe v zvezi: 5 dokazov, da ste žrtev manipulacije

Povsem normalno in pričakovano je, da ima par občasno težave in se ujame v spor. Vendar tega ne bi nikoli smeli enačiti s čustveno manipulacijo, obliko zlorabe, ki lahko pusti resne posledice.

»Čustvena manipulacija se pojavlja v odnosu, kjer ena stran uporablja določene taktike in strategije, s katerimi izvaja nadzor in pridobiva moč nad drugo osebo,« portal Insider povzema besede terapevtke Janike Veasley.

Ta dodaja, da se v tem primeru razvije nezdrav, toksičen odnos, ki ima za posledico nizko samozavest, podrejenost, občutek manjvrednosti in težave z zaupanjem osebe, ki je žrtev manipulacije.

Odnos z manipulatorjem vodi v nizko samozavest. FOTO: Gettyimages

Leta 2013 opravljena raziskava je odkrila, da je čustvena zloraba prav tako huda kot fizična, saj znatno ogrozi duševno zdravje, jo pa je veliko težje od prve prepoznati in dokazati.

Na žalost ni redka. Leta 2011 je anketa Ameriškega centra za zaščito pred boleznimi pokazala, da je 47,1 odstotka žensk in 46,5 odstotka moških doživelo eno ali več oblik psihične zlorabe v zvezi.

Pomembno je, pravi terapevtka, prepoznati znake takšnega odnosa in se iz njega čim prej umakniti.

Kaj pa kaže nanj? Tu je pet najočitnejših dokazov, da ste vpeti v manipulativen odnos s psihično zlorabo.

Izkoriščanje vaših negotovosti proti vam

»Čustveni manipulatorji prepoznajo šibkosti druge strani in jih izkoriščajo proti njej. S tem ji nižajo samozavest in v njej ustvarjajo občutek, da ni vredna boljšega partnerja,« pojasnjuje Veasleyjeva in niza primer:

»Če vam partner denimo reče nekaj v smislu danes si mi všeč, nisi videti tako zapuščena, kot običajno, tega ne smete jemati kot kompliment, temveč kot subtilno žalitev, poniževanje ter dokaz manipulacije.«

Manipulator ne priznava meja in ne upošteva občutkov druge strani. FOTO: Gettyimages

Gaslighting

Izraz označuje izjemno sposobnost laganja in prepričevanja. Gre za tehniko, s katero manipulator v drugo stran vcepi dvom v njena opažanja, ugotovitve, presojo in prepričanja.

»Imate dokaz, da je partner storil nekaj narobe ali vas je užalil, kar mu očitate, on pa napade nazaj v smislu, da ste nori, da si samo domišljate, da niste čisto razsodni ali izjavi kaj podobnega. To je tako imenovan gaslighting.

Ne gre samo za negiranje nečesa, kar ste opazili, slišali ali doživeli, gre za sajenje dvoma v to, ali se je nekaj res zgodilo,« pojasnjuje terapevtka in dodaja, da so manipulatorji pri tem praviloma tako spretni, da drugo stran lahko prepričajo, da je nekaj črno, čeprav ji je bilo še pred nekaj trenutki povsem jasno, da je belo.

S tem vsadijo dvom v vas, z nekom, ki dvomi, pa je res enostavno manipulirali.

Gaslighting spodkopava dojemanje realnosti. FOTO: Vadim Guzhva/Gettyimages

Pomoč drugih

Nekdo, ki je nagnjen k manipulacijam, nadzoru in zlorabi, v svoje namere lahko vključuje osebe, ki so mu blizu.

Morda s tem, da jih pripravi do tega, da aktivno sodelujejo z njim in vas, ko se denimo končno odločite, da odnos nima prihodnosti, prepričujejo, da vendarle ostanete v njem ali tako, da zgolj molčijo in vam prikrivajo njegova nečedna dejanja.

K temu zna manipulant pripraviti starše, člane širše družine in seveda prijatelje.

Zbujanje krivde

Čustveni manipulator od svojih žrtev tisto, kar si želi, velikokrat dobi tako, da v njih vzbuja občutek krivde.

Vas denimo opominja na pretekle napake, dejanja in odločitve ali zgolj očita to, da ga zato, ker mu ne ustrežete, nimate dovolj rad.

»Vsak ima kdaj slabo vest, čustveni manipulator pa jo zna zbujati na nešteto načinov in tako nekoga, s katerim manipulira pripravi do tega, da počne prav tisto, kar od njega pričakuje,« je povedala terapevtka Saba Harouni Lurie.

Zbujanje slabe vesti je ena od taktik čustvenega manipulatorja. FOTO: Gettyimages

Kršenje meja

Manipulator ne priznava osebnih meja, ne spoštuje mnenja in želja druge strani, ignorira pripombe, s katerimi ga opozarjate na neprimerne besede ali dejanja, ne razume besede, skratka, ga ne zanima počutje sočloveka.

»Če ste tega v odnosu pogosto deležni, potem je jasno, da ste v toksični zvezi z manipulatorjem, ob katerem boste, če ga ne boste čim prej končali, izgubili samozaupanje, samozavest, in v končni fazi tudi zaupanje v druge osebe,« opozarja Veasleyeva.