To morate za srečo in uspeh imeti v spalnici

Spalnica je eden najpomembnejših prostorov doma, saj energija v njej močno vpliva na naše počutje ter zdravje. Kadar v spalnici glavno vlogo igra negativna, je to opaziti tudi na odnosih z drugimi, opozarja mondo.rs.

Feng šuj je lahko v pomoč iz te zadrege. Kajti ponuja učinkovite in poceni rešitve, s pomočjo katerih bo v prostoru, namenjenem počitku, zavladala energija, ki bo v življenju pomagala do sreče, uspeha in razumevanja z drugimi.

Med drugim tako, da vanj postavite osem, v spalnici obveznih predmetov.

Udobno, vendar ne preveliko posteljo

Udobna postelja da, prevelika ne. Takšna v odnose vnaša spore in napetost. Najprimernejša je francoska postelja, dimenzije 200 krat 160 centimetrov.

Partnerja sta na preveliki postelji preveč narazen, s tem se manjšata občutka povezanosti in pripadnosti.

Izparilnik za eterična olja

Ne samo, da eterična olja čudovito dišijo, imajo tudi zdravilne učinke in po napornem dnevu sproščajo.

Izberite olje, ki vam najbolj odgovarja, vsekakor je za spalnico priporočljivo eterično olje sivke, ki pomirja in pomaga do boljšega spanca.

Eterična olja poskrbijo za boljši spanec. FOTO: Anastasiia Stiahailo/Gettyimages

Dve nočni omarici

Ni treba, da sta enaki, a morata biti, ne glede na to, ali v spalnici spite sami ali s partnerjem, dve.

Z njima v prostor in v življenje prikličete ravnovesje ter ustvarjate pogoje za trden odnos. Naj gre za trenutnega ali tistega, ki se vam nekoč morda obeta.

Črni turmalin in čisti kvarc (gorski kristal)

Ta dva kristala v življenje oziroma prostor prinašata ravnovesje in zaščito. Črni turmalin izniči elektromagnetne sile, ki slabo vplivajo na spanec.

Najbolje je po en kristal tega postaviti v vsak kot sobe, čisti kvarc pa na sredino prostora.

Črn zvezek in rdeč svinčnik

Z beleženjem misli in nalog je v življenju lažje ohranjati mir in red.

Zapisovanje sanj omogoča iskanje njihovih razlag in s tem sprejemanje odločitev, ki bodo v življenje prinesle pozitivne spremembe.

Vse to zapisujete v zvezek. Zakaj črn? Črna simbolizira znanje in modrost, rdeča spodbuja tok misli in idej.

Dva rožnata kvarca

Znova smo pri kristalih: rožnati kvarc prikliče ljubezen, izboljšuje čustveno zdravje ter pomaga pri vzpostavljanju zaupanja in harmonije v ljubezenskem odnosu.

V spalnico sodijo tudi pravi kristali. FOTO: Pamwalker68/Gettyimages

Tkanino za prikrivanje elektronskih naprav

Če jih v spalnici nimate, potem tkanine ne potrebujete. A če imate tam televizijo, računalnik ali drugo elektronsko napravo, jih zvečer pokrijte.

Da energija iz zaslonov ne bi slabo vplivala na vaš spanec.

Zeleno rastlino

Obnavlja energijo prostora, nase veže v zraku prisotne strupene snovi, v zrak sprošča kisik in pozitivno vpliva na telo ter dušo, ki se med spanjem v družbi zelene rastline lažje regenerirata.