Olimpijske igre so pripeljale veliko turistov

Olimpijske igre v Parizu so v mesto luči pritegnile več obiskovalcev. Francosko prestolnico je med 24. in 27. julijem, ob začetku olimpijskih iger, obiskalo 650.000 turistov, kar je 16 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Število domačih turistov se je povečalo za 17,3 odstotka, število tujih pa za 14,8 odstotka.

Med tujimi obiskovalci je bilo 15,5 odstotka Američanov in 6,3 odstotka Nemcev. Število nemških turistov se je v primerjavi z letom prej povečalo za skoraj polovico, kažejo podatki pariškega turističnega urada.

Zasedenost pariških hotelov je bila skoraj 90-odstotna. K temu so verjetno pripomogle tudi cene, ki še naprej padajo, je še sporočil pariški turistični urad. Pariški hotelirji so namreč še pred začetkom olimpijskih iger, uradno so jih odprli 26. julija, opozarjali, da številne sobe ostajajo nezasedene, a jim jih je prav zaradi znižanja cen uspelo kar dobro zapolniti. Pred igrami so bile namreč cene kar precej visoke. Povprečno je bilo treba 24. julija za noč v pariškem hotelu odšteti 258 evrov, julija lani je bila povprečna cena 202 evra, avgusta pa 161 evrov. Rezervacije hotelov naj bi se v času pred paralimpijskimi igrami, ki bodo od 28. avgusta do 8. septembra, povečale za 5 do 10 odstotkov.