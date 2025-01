Odprt pogled v prihodnost pomorstva: največji turbodizelski motor

Največji motor z notranjim izgorevanjem na svetu je 14-valjni dvotaktni turbodizelski motor wärtsilä-sulzer RTA96-C. Zasnovan je bil za pogon ogromnih kontejnerskih ladij in meri 13 metrov v višino, dolg je 26 metrov, tehta pa neverjetnih 2300 ton.

Samo velikanska ročična gred tehta 300 ton, vsak od 14 batov pa pet. Pri 102 vrtljajih na minuto razvije moč 108.920 KM (80.080 kW) in porabi približno 250 ton kurilnega olja na dan.

Motorji z notranjim izgorevanjem so sicer ključni pogonski sistemi za številne vrste transporta in industrijskih strojev. Delujejo na principu pretvarjanja energije iz goriva v mehansko delo, kar omogoča premikanje vozil, ladij, letal in drugih naprav.