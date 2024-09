Nova kuhinja naj bo funkcionalna

Ko se odločamo za nakup nove kuhinje, je seveda pomembno, da nam je všeč, da se sklada s preostankom notranje opreme, še posebno v primeru odprtih tlorisov, pomembno pa je tudi, da je funkcionalna. Pri slednjem je treba upoštevati predvsem prostor za shranjevanje, tega naj bo čim več, zlasti če nimamo shrambe ali drugih prostorov, kjer bi lahko hranili živila, shranke, posodo in podobno.

Če je kuhinja obenem jedilnica, upoštevamo, koliko ljudi jo bo uporabljalo, poleg članov gospodinjstva to pomeni še, ali pogosto gostimo prijatelje, prirejamo druženja ob hrani in podobno.

Če pogosto gostimo prijatelje, je treba misliti tudi na to.

Pri prostoru za shranjevanje ne sklepajmo kompromisov. FOTO: Switlana Symonenko/Getty Images

Veliko delovne površine

Že nekaj let so med najbolj priljubljenimi kuhinjami tiste z otokom. Kuhinjski otok namreč služi kot multifunkcionalni element, ki ponuja dodatno delovno površino, dodaten prostor za shranjevanje in pogosto vključuje jedilni kotiček ali zgolj prostor za neformalno druženje. Pogosto so otoki izdelani iz naravnih materialov, kot so marmor, granit ali reciklirani materiali, kar prispeva k trajnostni naravnanosti, ki je zadnja leta v ospredju, in tako bo, kot kaže, še nekaj časa ostalo.

Otoki z vgrajenimi kuhalnimi ploščami in pomivalnimi koriti postajajo standard pri izbiri kuhinj, saj je prostor z njimi bolje izkoriščen in funkcionalen. Slaba lastnost takšne postavitve pa je, da ni primerna za manjše kuhinje. Če imamo na voljo manj prostora, raje razmislimo o elementih v obliki črke U. Takšno postavitev odlikuje veliko delovnih površin, saj te zavzemajo kar tri stene, zato je še posebno primerna za tiste, ki uživajo v pripravi jedi in veliko kuhajo. V tem primeru pa potrebujemo ločen jedilni kotiček ali jedilnico, saj v kuhinji, postavljeni v obliki črke U, ni prostora za otok. Ker so v takšnih kuhinjah običajno nad in pod delovno površino umeščeni elementi, je v njej tudi ogromno prostora za shranjevanje, za vratci tako lahko skrijemo različne aparate, ker ti ne bodo razstavljeni po pultu, pa bo kuhinja vedno videti urejena, tudi čistiti jo bo mogoče veliko hitreje in lažje.

Oblika črke U je primerna za manjše in večje prostore. FOTO: Caelmi/Getty Images

Potem je tu še postavitev v obliki črke L: v tem primeru bomo sicer imeli za tretjino manj delovnih površin in prostora za shranjevanje, lahko pa takšno kuhinjo dopolnimo z manjšim otokom, polotokom ali jedilno mizo.