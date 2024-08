Nov trend, ki nas uči, kako začiniti jedi v vročih dneh

Gotovo se vam je že zgodilo, da ste skrbno pripravljali kako posebno jed, ko pa ste jo poskusili, se vam je zdelo, da ji manjka neka pika na i. V takšnih primerih navadno pomaga ščepec soli, morda kanček popra ali pa mešanica svežih zelišč. Morda celo prgišče oreščkov. Obstaja pa še ena možnost, kako lahko krožnik nadvse zaključimo elegantno, kreativno in v zadovoljstvo gostov. V zadnjem času je ta ideja na družbenih omrežjih prerasla v pravi trend.

Za kulinarični trik, ki ga opisujemo danes, bomo od večjih pripomočkov potrebovali le zamrzovalnik. Tega seveda že imamo, v njem pa bomo sestavine, ki nam bodo služile pri okraševanju in začimbi naših jedi, zamrznili. Ne smemo pozabiti še na ribežen, ki je v resnici edini preostali pripomoček, ki ga pri tej kuharski tehniki potrebujemo. Naučili se bomo namreč, kako začinimo jedi z ledenimi okusi. Gre za strganje ledu, pri čemer pa ne bomo potrebovali posebnega znanja. Poleg tega, da moramo jedi, ki jih zaključimo na ta način, izjemno hitro postaviti pred naše goste. Da se led ne bi stopil, namreč.

Kaj bi dodali burati

Najbolj osnoven recept, na katerem lahko vadimo ta trik, je hitra in nadvse priljubljena italijanska predjed z burato. To je vrsta sira, pravzaprav smetana v plaščku iz mocarele, ki se ob prerezu kremasto razlije po krožniku in drugih sestavinah. Je izjemno priljubljena, zaradi nežnega okusa pa tudi izjemno hvaležna, kar se tiče kombiniranja drugih sestavin. Navadno jo postrežemo s pršutom, mlado špinačo, češnjevimi ali na soncu sušenimi paradižniki, kot smo že pisali, pa tudi z različnim sadjem, na primer breskvami.

In ravno breskve bomo uporabili tudi pri današnji kombinaciji. Vse, kar moramo storiti, je, da jo dobro očistimo in zamrznemo. Ko pripravimo krožnik, jo vzamemo iz zamrzovalnika in še zaledenelo naribamo po vrhu, kot bi to sicer naredili s parmezanom. Na ta način lahko pripravljamo sladke in slane jedi. Zamrznjeno sadje lahko na primer naribamo po vrhu sladoleda ali katere koli kremaste sladice. Tudi na vrhu ohlajenega kolača se bo dobro obneslo.

Feferon, celo kumarica

Če pa govorimo o slanih jedeh, lahko poleg sadja posežemo tudi po zelenjavi. Zelo se obnese na primer pri feferonih ali čilijih, ki jih želimo na jed odmeriti čim bolj enakomerno in hkrati skopo. Odlična je ta tehnika za bio agrume, saj bo narezana lupinica, če bomo uporabili ribežen za parmezan, zares drobna. Celo po vložninah lahko posežemo. Z zaledenelo kislo kumarico lahko na primer zaključimo ploščo suhih mesnin ali mešanih sirov ter na ta način deski dodamo malce kisline. Prav tako bi enako lahko naredili z zamrznjenim paradižnikom ali celo vloženimi olivami, na soncu sušenimi paradižniki in podobno.

Za konec še enkrat ponavljamo, da moramo biti pri takšni pripravi nadvse ažurni in krožnik nemudoma spraviti v promet. A ker seveda lahko vnaprej pripravimo vse drugo, verjamemo, da se bo pri še tolikšnem številu gostov našla kakšna minutka, da jedi zaključite z ledeno piko na i.

