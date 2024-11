Notranji opremljevalci svetujejo: upoštevajmo barvno shemo

Vseeno je, ali želite le malce osvežiti dom in ga odeti v nove barvne odtenke ali ste sredi temeljite prenove, eden od najpomembnejših dejavnikov, ki ga morate upoštevati, je barvna shema. Naj gre zgolj za detajle v obliki dekorativnih tkanin, pohištvo ali barvanje celih sten.

Barve imajo na počutje velik vpliv, da bo ta pozitiven, se je treba izogibati nekaterim kombinacijam, ki jih notranji opremljevalci v prid kakovostnega bivanja odsvetujejo. Tu je pet takšnih.

Rdeča in zelena

Rdečo in zeleno skupaj povezujemo z božičem, naj ostane znanilka tega časa. FOTO: Stephier/Getty Images

Kombinacija intenzivnih barv, kot sta zelena in rdeča, je po mnenju notranjih opremljevalcev velik ne. Kajti združeni zaradi intenzivnosti ustvarjata občutek neravnovesja in prostor, ki je okrašen z njima, deluje prenasičeno, s tem izzove nemir. Veliko bolje je izbrati eno močnejšo barvo in jo kombinirati z umirjenimi odtenki ter tako pričarati prijetnejše okolje.

Hkrati je to kombinacija, ki je povezana z božičnimi in novoletnimi prazniki, in praviloma jo, čeprav je uporabljena v drugem kontekstu, povezujemo z njimi, s tem pa se oropamo pravega vzdušja tedaj, ko nastopi čas teh prazničnih dni.

Zaradi intenzivnosti rdeča in zelena ustvarjata občutek neravnovesja.

Rdeča in oranžna

Če se radi igrate s toplimi toni, se vam morda zdi kombinacija rdeče in oranžne idealna, a je z njo težko živeti, saj se je zaradi intenzivnosti hitro naveličamo.

Uporabljeni ločeno in z drugimi barvnimi odtenki sta tako rdeča kot oranžna lahko prijetna popestritev doma, sploh če ju uporabimo v barvni shemi manjših dekorativnih tkanin. V tem primeru pričarata toplino in pozitivno energijo. Če pa uporabimo njuno kombinacijo, se med seboj tepeta in se nam zdi, kot bi bili v središču boja med barvami, kar zagotovo ne vpliva prijetno na počutje.

Rdeča in oranžna sta topli barvi, a v kombinaciji delujeta prenasičeno. FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Rjava in siva

Čeprav sta obe barvi narave, to še ne pomeni, da tvorita idealno kombinacijo. Sploh če nista uporabljeni premišljeno in v pravih odstotkih, je prostor po njuni zaslugi na pogled pust in dolgočasen.

Hkrati imata ti dve barvi različna podtona: siva je hladna, rjava je topla, kombinacija zato tvori občutek zmedenosti in neusklajenosti, kar ni dobra popotnica za bivanje.

Če združimo rjavo in sivo, je lahko prostor na pogled pust in dolgočasen.

Vijolična in rumena

Čeprav sta vijolična in rumena na barvnem krogu komplementarni barvi, v kombinaciji ne zagotavljata prijetnega vzdušja, še več, videti sta kar malo grozljivo. Zlasti v intenzivnih odtenkih. Če bi vendarle radi uporabili to kombinacijo, notranji opremljevalci svetujejo blažje odtenke obeh sicer intenzivnih barv.

Svetlo rožnata in svetlo zelena

Rožnata in zelena nista povsem nezdružljivi, kombinacija olivno zelene in pastelno rožnate zagotavlja sofisticiran vtis. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Če so nekatere barvne kombinacije sprejemljivejše v blažjih odtenkih, to ne velja za združevanje svetlo rožnate in svetlo zelene. Ta kombinacija deluje igrivo, nenaravno in ob njej se poraja občutek, kot bi stopili v trgovino s slaščicami, kar najbrž ni idealna misel ob prihodu v zavetje doma.

Sicer rožnata in zelena nista povsem nezdružljivi. Kombinacija olivno zelene in pastelno rožnate pričara bolj sofisticiran vtis, namesto nemira in kaosa namreč prinaša mir in eleganco.