Nega razpokanih ustnic: S temi izdelki in sestavinami boste stanje še poslabšali

Suhe ustnice so pogosta težava, ki največ preglavic povzroča pozimi. In če bi se ji letošnjo zimo radi izognili, je smiselno že zdaj nekaj pozornosti pri negi obraza usmeriti tudi v nego ustnic. Tako bomo preprečili razpokane in suhe ustnice, ki jih potem mnogi skušajo čim hitreje pozdraviti in se tako znajdejo v začaranem krogu, ko ustnice zahtevajo vedno več in več balzama.

Kriva nista samo veter in mraz

Zavedati se moramo, da suhe ustnice niso nujno le posledica mraza, vetra ali pomanjkljive nege, temveč problem izhaja iz telesa. Za suhe ustnice je lahko krivo pomanjkanje vitamina B ali železa. Prav tako se težava lahko pojavi, če naše telo ni dovolj hidrirano. Zato je tudi za zdrave ustnice ključna uravnotežena prehrana. Seveda pa so ustnice občutljive in na njihovo stanje lahko vplivajo tudi zunanji dejavniki.

Vsi poznamo najbolj očitne vplive; mraz, veter, suh prostor, a poškodovane ustnice nam lahko zakuha tudi prehlad oziroma zamašen nos. Takrat namreč dihamo skozi usta in tako so preveč izpostavljene vlagi. Enak učinek se zgodi, če jih pretirano ližemo. Slina sicer le začasno olajša neprijetni občutek, a na dolgi rok zagotovo ni prava rešitev. Razpokane ustnice lahko zakrivijo tudi alkohol, slana hrana in kajenje.

V tem primeru je dobro, da jih ustrezno negujemo. Nikakor pa ustnic ne grizemo, ličemo ali z zobmi ali nohti trgamo odmrlo kožo. Tudi pilingi, kljub številnim trendom, ki jih zapovedujejo, niso najboljša izbira