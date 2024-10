Nega kože po poletju: Brez tega ključnega koraka bo vsak nadaljnji nesmiseln

Če se pozimi spopadate s suho kožo, je smiselno že zdaj več poudarka dati negi kože in tako preprečiti njeno sušenje. Prav tako je zdaj čas za reševanje težav, ki vam jih morda pridelalo sonce ali sončne kreme. S kozmetičarko Jovanko Spaić iz ekipe Esther smo se pogovarjali o konkretnih napotkih, kako skrbeti za kožo v tem prehodnem obdobju.

Kakšno domačo nego koža po poletju, ko je bila bolj izpostavljena soncu, najbolj potrebuje?

Pozornost moramo posvetiti hidrataciji, med maskami pa izbiramo takšne, ki bodo kožo nahranile in regenerirale. Tukaj bodo najbolj pomagali antioksidanti. A pojdimo po vrsti.

Pri sončenju in izpostavljanju UV-žarkom v koži nastajajo prosti radikali, ki poškodujejo dele kožnih celic, hkrati pa stimulirajo encime za razgradnjo kolagena. UV-žarki tudi zavirajo rastne faktorje, odgovorne za tvorbo kolagena. Čeprav kolagen običajno povezujemo z gubami, je njegova najpomembnejša vloga ohranjanje strukture in odpornosti kože. Kolagen v dermisu tvori vlaknasto mrežo, ki učvrsti sloje kože in omogoča rast novih celic.

Z izgubo kolagena oziroma s hitrejšo razgradnjo in upočasnjeno rastjo koža postane tanjša in dehidrirana. To vodi ne samo v suhost kože, ampak tudi v nastanek drobnih linij in gub ter zmanjšanje čvrstosti kože.

Prvi korak v negi obraza po poletju naj bo ... Preberite več TUKAJ, na Onaplus.si.