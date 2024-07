Najboljši način, kako na hitro pripraviti sardele

V času poletih počitnic si pogosteje kot sicer privoščimo ribe, zlasti če letujemo ob morju. Večina namreč kot sezono rib dojema prav poletje, čeprav strokovnjaki priporočajo, da bi jih morali redno uvrščati na jedilnik vse leto. Kdor ima možnost, kupuje sveže v ribarnici, sicer posežemo po zamrznjenih. Najpogosteje uživamo morske, cenovno ugodnejše so gojene. Ribe so lahko prebavljivo, z beljakovinami bogato živilo, so bogat vir nenasičenih maščobnih kislin omega-3 in spadajo med tako imenovana varovalna živila, zato bi jih morali uživati vsaj enkrat na teden, a Slovenci žal precej zaostajamo za temi priporočili.

Preverili smo, katere so potrošniku najbolj dostopne v poletnih mesecih. Informacije smo poiskali kar na Obali, kjer je ponudba svežih lokalnih rib najboljša. Poklicali smo v ribarnico Levante, kjer ponujajo zlasti dnevno sveže sezonske ribe številnih lokalnih ribičev. Kot nam je pojasnila prijazna prodajalka Ani, lahko pri njih najdemo tudi ribe iz hrvaškega morja, trenutno pa se v mrežah ribičev znajdejo predvsem skuše, moli, osliči, sardele in sardoni. »Prav po naštetih ribah, ki jih imamo največ v ponudbi, je tudi največ povpraševanja. Razen mola, ki je bela riba, so vse druge modre, za vse pa lahko rečemo, da so zdrave in okusne,« nam je pojasnila in za predstavo navrgla še nekaj cen. Za kilogram sardel je treba odšteti osem evrov, sardoni so po deset evrov, skuše po osemnajst, medtem ko cena mola niha med osem in štirinajst evri za kilogram.

Tako kot v večini ribarnic tudi pri njih ribe sproti očistijo, če pa se moramo tega opravila lotiti sami, poglejmo nekaj napotkov. Ribam najprej odstranimo luske. To opravimo z ostrim nožem, vedno od repa proti glavi. Najbolje, da se jih lotimo v posodi z vodo, da ne bodo letele po vsej kuhinji. Naslednji korak je odstranjevanje drobovja. Z ostrim koničastim nožem zarežemo v zadnjik in nato razparamo trebuh vse do glave. Odstranimo drobovje in črno mrenico ter očistimo kri. Pri tem velja previdnost: če poškodujemo žolčnik, ki ga najdemo blizu glave, bo riba neužitna. Po želji odstranimo glavo, če ne, odstranimo vsaj škrge. Tako očiščeno operemo pod tekočo vodo, hitro, a temeljito. Odcedimo in osušimo s papirnato brisačo. Zdaj ribo narežemo na poljubne kose oziroma jo filiramo, odvisno od tega, kako jo bomo pripravili

Sveže ribe so hitro pokvarljive, zato jih moramo čim prej toplotno obdelati, navadno jih pečemo. Zlasti sardele so izjemno okusne hrustljavo zapečene. Če ostanejo, jih porabimo na različne načine, lahko jih mariniramo ali pa pripravimo okusno pašteto oziroma namaz: zdrobimo jih z vilicami, zmešamo z zelišči ali s skuto, zmes lahko čim bolj gladko zmešamo v mešalniku. Tako marinirane ribe kot namaz moramo hitro porabiti, v dnevu ali dveh.

Sestavine

800 g svežih sardel

1 čebula

3 stroki česna

2 dl vina

1 dl kisa

vejica rožmarina, lovor, poper v zrnju

oljčno olje, moka

Priprava