Naj rastline za spalnico

Elegantno vzdušje v spalnici lahko ustvarimo tudi z rastlinami. Nekatere od teh se ponašajo s številnimi koristmi za zdravje in dobro počutje, zaradi katerih bo naše spanje boljše, spodbujajo sprostitev in blažijo stres, čistijo zrak in proizvajajo dodaten kisik, povečujejo ustvarjalnost, prinašajo svež vonj in uravnavajo vlažnost.

Dišeča sprostitev

Ena takšnih rastlin, ki zmore prav to, je taščin jezik. Priskrbite si eno ali dve, in imeli boste čistejši zrak. Taščin jezik je videti prav elegantno na nočni omarici, za nameček iz zraka odstranjuje škodljive kemikalije, s tem pa zagotavlja, da boste mirno spali vse do jutra.

Taščin jezik čisti zrak v prostoru. FOTO: Getty Images

Če iščete sprostitev, je sivka prava izbira. Že dolgo je priznana kot rešitev za vaš počitek, že od nekdaj jo uporabljajo v obliki pomirjujoče dišave. Če si jo boste omislili, boste ubili dve muhi na en mah, torej dobili lepo rastlino pomirjujočega vonja, ki bo spodbujala sprostitev od trenutka, ko boste stopili v spalnico.

Tudi jasmin pomaga do boljšega počutja; ko cveti, oddaja prijetno sladek vonj, ki pripomore k zmanjšanju stresa in tesnobe, je torej idealna rastlina za trdnejši spanec. Ker je tudi izjemno lepa rastlina z nežnimi zelenimi listi in privlačnimi belimi cvetovi, bo v vašo spalnico vnesla stilsko in prefinjeno vzdušje.

Vizualni učinek

Enostavna za gojenje je aloja vera, ki bo poskrbela še za bolj kakovostni zrak. Tradicionalno jo uporabljajo v medicini. Ker proizvaja tudi veliko kisika, bo pomagala izboljšati čistost in kakovost zraka. Zaradi pahljačastih mesnatih listov je edinstvena in bo poskrbela še za vizualni učinek.

Čudeže pri kakovosti zraka dela tudi aloja vera. FOTO: Tanya Paton/Getty Images

Čopasto zelenčico nekateri poznajo pod imenom pajkova roža. V zadnjih letih je postala priljubljena iz več razlogov; enostavno je skrbeti zanjo, saj potrebuje le občasno zalivanje in nekaj sončne svetlobe, in ima dolge liste, ki kot slap padajo čez rob lonca in poskrbijo za spektakularni videz.

Čopasta zelenčica je več kot le dekoracija. FOTO: Sammy Jones/Getty Images

Tudi spatifil je odlična izbira, če želite privlačnejšo spalnico. In bolj čist zrak, seveda. Pomaga namreč filtrirati škodljive toksine, hkrati pa pripomore k ohranjanju primerne vlažnosti. Je idealna rastlina za spalnico. Ker lahko doseže prav lepo velikost in ima očarljive bele cvetove, je izjemno privlačen.

Bršljan od nas ne zahteva veliko, v zahvalo bo absorbiral onesnaževalce v zraku.

Angleški bršljan preživi v različnih razmerah. Ta rastlina od nas ne zahteva veliko, v zahvalo pa bo sproščala kisik in absorbirala onesnaževalce v zraku. Je privlačna rastlina, ki ne zavzame preveč prostora in je kot naročena za vsako manjšo spalnico!