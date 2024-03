Bolje je odstopiti hišo kot doživeti vojno

Metod Pevec, slovenski režiser, scenarist, pisatelj in tudi igralec, je leto in pol skoraj vsak četrtek obiskoval Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Materiali so posneti, nastaja nov dokumentarni film, za katerega si bo vzel čas. Leto in pol pa bo tudi že od takrat, ko je izdal kriminalni roman Greh.