Ločitev staršev viša tveganje za usodno bolezen

Izvedli so jo znanstveniki z univerze Toronto, Tyndale in Teksas. Pokazala je, da je eden od devetih ljudi, starejših od 65 let, katerega starši so se v njegovem otroštvu ločili, doživel možgansko kap.

Med odraslimi, katerih starši so ostali skupaj, se je z isto težavo soočila vsaka 15. oseba.

Širok nabor dejavnikov tveganja

Možganska kap lahko doleti vsakogar v katerikoli starosti, vendar lahko stanja, kot so visok krvni tlak, visok holesterol in sladkorna bolezen, povečajo tveganje zanjo, dejavnika tveganja sta tudi kajenje in nezdrava prehrana.

Visoka raven stresa v mladosti, ki so ji ob ločitvi staršev izpostavljeni otroci, bi lahko bil glede na omenjeno študijo dodaten dejavnik tveganja, opozarjajo znanstveniki.

»Naša raziskava kaže, da so imeli tisti, katerih starši so se razvezali, za 61 odstotkov večje možnosti za možgansko kap. In to ob upoštevanju večine znanih dejavnikov tveganja zanjo, vključno s kajenjem, telesno neaktivnostjo, nižjimi prihodki in izobrazbo, sladkorno boleznijo, depresijo in nizko družbeno podporo,« je povedala glavna avtorica znanstvenega dela Mary Kate Schilke, profesorica psihologije na univerzi Tyndale.

Raziskovalna ekipa je potrdila, da lahko ločitev staršev poveča tveganje za težavo v skoraj enaki meri kot sladkorna bolezen in depresija.

Povezava med možgansko kapjo in tema dvema dejavnikoma tveganja je dobro dokazana, piše Everyday Health.

Problematika, ki si zasluži pozornost »Moramo upoštevati mehanizme, ki lahko prispevajo k povezavi med ločitvijo staršev in možgansko kapjo,« je dejala Esme Fuller-Thomson, profesorica na univerzi v Torontu. »Čeprav tovrstne študije, ki temeljijo na anketah, ne morejo zagotovo določiti vzročnosti, upamo, da bodo naši rezultati spodbudili druge znanstvenike k temeljitejšemu razkisovanju te problematike.«

Študija, objavljena v reviji PLOS One, je analizirala odgovore 13.205 starejših Američanov, od katerih je 14 odstotkov bilo priča ločitvi staršev.

Raziskovalci so izključili udeležence, ki so doživeli zlorabe v otroštvu.

»Ugotovili smo, da so, kljub temu da osebe v otroštvu niso doživele fizične in spolne zlorabe in so ob sebi imele vsaj eno odraslo osebo, ob kateri so se počutile varne, imele višjo verjetnost za možgansko kap, če so se njihovi starši ločili,« je povedal soavtor študije, prof. Philip Baiden z univerze Texas v Arlingtonu.

Nezanemarljiv dejavnik

Avtorji raziskave so pojasnili, da nimajo odgovora na vprašanje, zakaj obstaja povezava med ločitvijo staršev in možgansko kapjo, vendar menijo, da bi lahko bili za to odgovorni biološki in družbeni dejavniki.

Profesorica Fuller-Thomsonova je ugibala: »Ločitev staršev v otroštvu lahko privede do dolgotrajnih visokih ravni stresnih hormonov. Izkušnja tega dogodka bi lahko trajno vplivala na razvoj možganov in tudi na sposobnost otroka z vidika odziva na stres.«