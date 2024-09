Legendarni ježki v novi preobleki: tiramisu kroglice

Sladice imajo najrazličnejše podobe. Kdor na družbenih omrežjih spremlja kakega vrhunskega slaščičarja, verjetno ve, da so lahko videti kot čisto pravi predmeti. Čez lužo obstaja celo oddaja, v kateri udeleženci tekmovanja ugotavljajo, ali gre na primer za pravo torbico, čevelj, orodje – ali pa je v resnici pred njimi torta, ki je le prevzela takšno podobo.

Za takšne slaščičarske mojstrovine je potrebnih veliko izkušenj, natančnosti in znanja in niso ravno v dometu povprečnega kuharja ali kuharice. Da je tako, nam dajeta slutiti razširjenost in priljubljenost sladic, ki so diametralno nasprotne takšni slaščičarski artistiki. To so kroglice.

V najrazličnejših oblikah so nam prirasle k srcu in ne glede na to, koliko receptov smo že predelali, vedno z zanimanjem pogledamo še enega. Mladosti se nostalgično spominjamo po velikih količinah ježkov, ki smo jih pojedli in so bili v slaščičarnah na voljo, ko se vitrine še niso šibile pod težo elegantnih slaščic s francoskimi imeni. Pravzaprav so idealna sladica: največkrat se porabi kar ostanke in obrezke biskvitov, zadnjih nekaj piškotov iz vrečke, peciva, za katerega ni več zanimanja – natopljeni s čokolado in sirupom, da se držijo skupaj, ko jih oblikujemo v krogle, včasih velike kot jabolko.

Nekoliko starejši, uradno po osemnajstem letu in takrat, ko smo bili primorani začeti avtonomno slaščičarsko kariero, smo se podali v pisani svet rumovih kroglic. Pri dodajanju ruma v sladice je pomembno najti pravo ravnovesje. Čeprav je odličen ojačevalec okusa, lahko prevelike količine hitro preglasijo druge sestavine in postanejo premočne. Ključ je v zmernosti – nekaj žlic lahko povsem spremeni okus sladice, ne da bi bil alkohol preveč izrazit. Celo v veganskih in brezglutenskih sladicah služi kot ojačevalec okusa: izboljša ga in odpravi potrebo po uporabi mlečnih ali drugih tradicionalnih sestavin.

Tudi v sladici, ki smo si jo poželeli tokrat in je hit na družbenih omrežjih, je ta aromatična sestavina. Pripravili bomo kroglice, ki jih je avtorica poimenovala tiramisujeve bombice. V skladu z uvodnimi mislimi: še nekaj, kar s svojo obliko lahko zavede oko. Osnovo pa zagotovo poznate, saj gre za enega od najslovitejših sladkih grižljajev na svetu.

...

Tiramisu kroglice

O tej sladici smo že marsikaj napisali in tudi poskusili smo jo že v najrazličnejših različicah. V lončku, kot sladoled, v kockah, v obliki torte tudi. Tokrat pa bomo po zgledu, ki ga narekujejo družbena omrežja, pripravili tiramisu kroglice. Postopek priprave je podoben, kot če bi pripravljali rumove kroglice, ki jih dobro poznamo, sestavine pa so seveda takšne, kakršne najdemo v pravi italijanski sladici.

Za 15 kosov.

450 g bejbi piškotov

1 dl kave

2 žlici sladkorja

1 žlica ruma

250 g maskarpone sirčka

Polnilo

lešnikov namaz

Dodatno

kakav v prahu

Priprava

Tri zavojčke piškotov (z enojno vrsto) drobno zdrobimo. V 100 ml sveže skuhane črne kave dodamo 2 žlici sladkorja in 1 žlico ruma (oziroma po želji) ter dobro premešamo. Kavo prelijemo čez zdrobljene piškote in premešamo. Nato dodamo 250 g maskarpone sira in mešamo, dokler ne nastane zmes, iz katere lahko oblikujemo kroglice. V hladilniku naj počiva pol ure. Iz ohlajene mase nato zajemamo za oreh velike kose, jih sploščimo v dlani, na sredino pa dodajamo malo lešnikovega nadeva (prej ohladimo) in oblikujemo kroglice. Povaljamo jih v kakavu, nato odstranimo odvečen prah, sicer bodo preveč grenke. To lahko naredimo s pomočjo cedila – bombico stresamo v cedilu, dokler z nje ne odpade odvečen kakav. Tiramisu kroglice postavimo v hladilnik, dokler se ne utrdijo.

Priporočamo še: Torta brownie tiramisu (VIDEO)