Kočevski medved gre na oddih, a zavarovanje je danes nujnejše kot kadar koli

Življenje z naravo se je zelo spremenilo. Če smo bili pred samo nekaj leti prepričani, da se nam ne more nič zgoditi, je zdaj mišljenje povsem drugačno. Narava se spreminja hitreje, kot smo pričakovali. Z njo pa se prepočasi spreminja človeška narava. Bodimo ozaveščeni, pustimo se poučiti, tudi o zavarovanju, ki je danes nujnejše kot kadar koli.

Trditev »Ah, saj to se pa nam ne more zgoditi!« je danes smešna in zelo neodgovorna. Zato pa je skoraj ne slišimo več. In to je dobro, to že sodi k pouku ozaveščanja. Spomnimo se ujme 2. avgusta lani, kmalu bo obletnica. Takrat so zavarovalnice odigrale glavno vlogo, kajne? Kar naenkrat smo ugotovili, da smo daleč od kočevskega medveda. Ki je pregovorno sila zavarovan. Ni se nam zdelo niti malo smešno.

»Ah, saj greva samo do Novigrada. To je praktično doma. Če se kaj zgodi, sva en dva tri v Sloveniji,« si rečeta zakonca, ki čakata na skupne trenutke. In potem se, bognedaj, res zgodi nesreča, lahko še bližje, kot je Novigrad, a pomaga nam tuji rešilec. In našo nesrečo obravnava tuji policist. Čeprav smo le streljaj od doma. In mi nimamo ustreznega zavarovanja? To nas lahko stane celo premoženje.

Starejši

Ker je v zrelih letih tveganje za kakšne zdravstvene izzive na potovanju večje, je v prvi vrsti treba poskrbeti za zdravstveno zavarovanje za tujino. Tovrstno zavarovanje pokriva stroške nujne medicinske oskrbe, zdravljenja, hospitalizacije in evakuacije v primeru bolezni ali poškodbe. Za starejše je pomembno, da se prepričajo, da zavarovanje pokriva tudi kronične bolezni ali obstoječa zdravstvena stanja, če je to treba.

Primer iz prakse; kupila sta si električni kolesi, spet sta začela vneto kolesariti po dolgi abstinenci. Seveda sta kolesi odpeljala na vikend na morje. To morje je na Hrvaškem. Ker že dolgo nista kolesarila, se je nesreča zgodila že drugi dan. Kolesarjenje je postalo nočna mora zaradi zlomljene ključnice, hospitalizacije v puljski bolnišnici, zaradi neustreznega zavarovanja.

Najbolj prav je, da se na domu oglasi zavarovalni svetovalec, ki bo glede na velikost hiše, način gradnje, morebitne izpostavljenosti znal svetovati, kakšno zavarovanje potrebujemo.

Če napišemo krajše: v primeru bolezni ali nezgode v tujini je zdravljenje zelo drago. Evropska zdravstvena kartica, ki jo lahko naročimo prek ZZZS brezplačno, krije le nujne zdravstvene storitve v tujini, zato je zelo pomembno, da imamo dodatno tudi komercialno zdravstveno zavarovanje v tujini. To zavarovanje pokrije stroške zdravljenja v tujini in morebitne prevoze (zaradi bolezni, nezgode ali smrti) nazaj v domovino.

Pred odhodom na potovanje je smiselno poskrbeti tudi za zavarovanje za odpoved potovanja. Ta vrsta zavarovanja krije stroške, povezane z odpovedjo ali prekinitvijo potovanja zaradi nepredvidenih dogodkov, kot so bolezen, smrt v družini ali naravne nesreče. Potovanja v tujino so velikokrat precejšen zalogaj, zato v primeru izrednih dogodkov zavarovalnica povrne celotno ali delno plačilo potovanja.

Avtomobilsko

Avtomobilsko zavarovanje v tujini je enako kot v Sloveniji. Treba je imeti sklenjeno avtomobilsko odgovornost. Ta pokrije stroške (materialne ali nematerialne) tretjim osebam, če se izkaže, da smo povzročitelji nesreče. Ob tem je seveda treba pomisliti tudi na povrnjeno škodo na lastnem vozilu. Tu pride v poštev sklenitev delnega ali splošnega kasko zavarovanja za lastno vozilo.

Zlikovci nimajo počitnic. FOTO: Luckybusiness/Getty Images

V tujini pride pogosto zelo prav tudi zavarovanje asistence in pravne zaščite. Ob ustrezno sklenjenem asistenčnem zavarovanju avtomobila bodo v primeru nevoznega (zaradi okvare ali poškodbe) vozila poskrbeli, da bo naše vozilo prispelo do najbližjega servisa v tujini ali doma. Ob tem zavarovalnice v paketih ponujajo tudi prevoz oseb in nadomestna vozila za čas popravila, tudi v tujini.

Dom

Za zavarovanje doma je treba poskrbeti, ko smo doma ali na počitnicah. Če smo dlje odsotni, nam še tako majhen izliv vode lahko povzroči veliko škodo, saj nas ni doma, da bi hitro lahko začeli odpravljati napako. Tudi druge nevarnosti lahko ob daljši odsotnosti povzročijo večjo škodo. Seveda pa smo na očeh tudi nepridipravom, ki našo prisotnost zelo dobro spremljajo in zaznajo naše daljše počitnice. Takrat imajo več časa, da spraznijo naš dom, zato je treba poskrbeti tudi za zavarovanje vloma.

V zadnjih letih so vlomilci v Sloveniji v več kot 11.000 stanovanjskih objektih povzročili za skoraj 25 milijonov evrov škode. Kako lahko s preventivnimi ukrepi poskrbite, da vaš dom ne bo del tovrstne statistike, in kako si z ustreznim zavarovanjem zagotovite zaščito, če vaš dom vseeno postane tarča vlomilcev, so nam povedali na eni izmed slovenskih zavarovalnic.

Na počitnice s potujočo lekarno FOTO: Thx4stock/Getty Images

Zavarovanje je pomemben ukrep, s katerim lahko zaščitite svoje premoženje za primer vloma. Dobra novica je, da zavarovaje doma vključuje nevarnost vlomske tatvine in ropa. A najprej pojasnimo, kaj je razlika med navadno in vlomsko tatvino ter kaj zavarovalnica obravnava kot rop.

Za vlomsko tatvino velja, da je storilec vlomil v zaprt in zaklenjen prostor ali pa ga je odklenil s ponarejenim ključem oziroma sredstvom, ki ni namenjeno rednemu odklepanju. Navadna tatvina je odtujitev stvari iz nezaklenjenega prostora in te zavarovanje ne krije. Če denimo spustite v svojo hišo osebo, ki vam ukrade torbico, ko niste pozorni, tovrstna škoda ne bi bila krita. Če pa bi oseba vlomila v zaklenjeno stanovanje, ko vas ni, in vam ukradla torbico, televizijo, računalnik itd., bi škodo krilo zavarovanje.

Rop pa je odvzem stvari z uporabo sile ali grožnje za življenje ali zdravje vas oziroma članov vašega gospodinjstva. Zavarovanje ob ropu krije škodo na zavarovanih stvareh, tudi če so te zunaj stanovanjske hiše ali pomožnih gradbenih objektov.

Svetovalec

Najbolj prav je, da se na domu oglasi zavarovalni svetovalec, ki bo glede na velikost hiše, način gradnje, morebitne izpostavljenosti znal svetovati, kakšno zavarovanje potrebujemo. Lani so nas uničujoče poplave presenetile tudi na območjih, kjer doslej ni bilo tako naraslih vod.

Zavarovalni svetovalci slovenskih zavarovalnic imajo dovoljenje za sklepanje zavarovanj in svetovanje, zato so strokovnjaki, ki jim lahko zaupamo. Po posvetu z njimi in glede na ponujeno premijo se sami odločimo, kakšna kritja potrebujemo. Seveda pa zavarovalnice ponujajo različne pakete za zavarovanje doma, tako da se lažje odločimo in smo ustrezno zaščiteni. Veliko zavarovalnic v sklopu domskega zavarovanja ponuja tudi zavarovanje odgovornosti. Ob morebitni nenamerni škodi, ki bi jo povzročili v tujini, in ob ustreznem zavarovanju odgovornosti, tudi v tujini, bi naša domača zavarovalnica prevzela reševanje primera in ob morebitni ugotovitvi odgovornosti škodo tretji osebi tudi pokrila.