Kako življenje v dvoje vpliva na tveganje za depresijo

Nove raziskave dokazujejo, da je pri osebah, ki živijo v zvezi nižje tveganje za depresijo kot pri samskih. Do takšnega zaključka je prišla obsežna analiza, ki je vključevala več kot 100.000 posameznikov iz sedmih držav.

Znanstveniki, ki so študijo izvedli, ne zagovarjajo skoka v zvezo ali zakon na vrat na nos, saj pri mentalnem zdravju pomembno vlogo igrajo tudi drugi družbeni dejavniki, trdijo pa, da bi njihova dognanja lahko oddala kamenček v mozaiku reševanja te problematike.

V časopisu Nature Human Behaviour so zapisali, da je ekipa strokovnjakov analizirala podatke skupno 106.556 sodelujočih, med njimi prebivalcev Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Kitajske, Indonezije in Južne Koreje. Od teh je 22.490 sodelujočih povedalo, da so imeli ali imajo simptome depresije.

Samski so na slabšem

Potem ko so podatke združili z drugimi spremenljivkami: starostjo, spolom, izobrazbo, kajenjem, indeksom telesne mase in zdravstvenim stanjem nasploh, se je izkazalo, da je pri osebah, ki ne živijo s partnerjem, kar za 86 odstotkov višje tveganje za depresijo v primerjavi z onimi, ki so v zvezi ali zakonu.

»Zakonski in zunajzakonski pari so bili izenačeni,« je povedal soavtor študije Kefeng Li s politehnične univerze Macao na Kitajskem.

Rezultati niso pokazali povezave med depresijo in razlogom za samskost, vsi, tako tisti, ki nikoli niso bili v zvezi, vdovci ali ločeni, so bili v primerjavi z osebami v paru pod višjim tveganjem.

Ekipa strokovnjakov je dokazala še, da je bila povezava med samskim stanom in depresijo zlasti opazna med prebivalci zahodnih držav, med moškimi in pri osebah z visoko stopnjo izobrazbe.

Med drugimi dejavniki tveganja za depresijo pri samskih so strokovnjaki izpostavili uživanje alkohola, to je bilo zlasti opazno na Kitajskem, Mehiki in v Južni Koreji. Ter kajenje, kar je bilo najbolj očitno na Kitajskem in v Mehiki.

Avtorji so temu dodali, da imata zveza ali zakon cel niz pozitivnih vplivov na življenje: od boljšega ekonomskega statusa do socialne podpore in pozitivnega vpliva zakonca ali partnerja.

Ima pa študija tudi pomanjkljivosti: naslanja se izključno na podatke o depresiji, ki so jih sodelujoči posredovali sami, ter je pod drobnogled vzela zgolj heteroseksualne parte.

Biti v zakonu ali zvezi ima res določene prednosti, a kvaliteta odnosa je ključna

Kljub temu je Veronica Lamarche z univerze Essex, ki pri izvedbi ni sodelovala, povedala, da so že prejšnje študije našle povezavo med življenjem v dvoje in boljšim mentalnim zdravjem v primerjavi s samskimi.

Je pa, kot je še dodala, vendarle ključna kvaliteta zveze. Kajti stalni spori in toksični odnosi na drugi strani na duševno zdravje vplivajo slabo.

»Obstaja več raziskav, ki kažejo na to, da so osebe, ki so samske po svoji volji in so z življenjem zadovoljne, glede zdravja na podobnem nivoju kot tisti, ki so v zdravem in stabilnem odnosu,« je pojasnila za The Guardian.