Jabolka za boljšo erekcijo

Kombinacija jagod in čokolade je marsikomu dobro poznana. Romantičen posladek je nemalokrat vključen v zapeljevanje in predigro. Ima pa omenjena kombinacija na spolnost še drugačen učinek. Prav tako ugodno kot na romantične občutke namreč vpliva na erekcijo, za kar poskrbijo flavonoidi v jagodah in čokoladi.