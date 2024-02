Kako pametni so telefoni nove generacije Galaxy S24 serije

Gre za mobilne naprave, ki so postavile nove standarde v svetu pametnih telefonov, in v tem članku bomo pogledali, kako so ti pametni telefoni resnično drugačni od drugih.

1. Umetna inteligenca, ki misli namesto vas

Ena izmed ključnih lastnosti pametnih telefonov Galaxy S24 serije je njihova integracija umetne inteligence. Opremljeni so s sistemom Galaxy AI 1 , ki se prilagaja vašim potrebam. Ne gre samo za preprosto upravljanje aplikacij, temveč za pravo miselno sposobnost.

Funkcija Tolmač (Interpreter) omogoča takojšnje prevajanje pogovorov na razdeljenem zaslonu, kar je še posebej koristno v mednarodnem poslovnem okolju ali med potovanji. Funkcija, ki nam lahko zelo olajša delo, je Pomoč za zapiske (Note Assist) v aplikaciji Samsung Notes, ki bistveno izboljša organizacijo in produktivnost uporabnikov. Poganja jo umetna inteligenca in samodejno ustvarja povzetke ter predloge za zapiske, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše zapisovanje misli in idej. Z uporabo prednastavljenih oblik in preprostim ustvarjanjem privlačnih naslovnic Pomoč za zapiske (Transcript Assist) zagotavlja, da so vaši zapiski pregledni in lahko dostopni s pomočjo hitrih predogledov.

Hkrati za vse radovedne uporabnike Galaxy S24 serija predstavlja novo inovativno funkcijo Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) z Googlom. Funkcija uporabnikom omogoča, da z dolgim pritiskom na gumb Domov in preprostimi gestami na zaslonu (obkroževanje, označevanje) takoj dostopajo do predmetov, ki so jih obkrožili na zaslonu.

2. Napredna kamera za profesionalno fotografijo

Pametni telefoni Galaxy S24 serije so prava poslastica za ljubitelje fotografije. Umetna inteligenca igra ključno vlogo pri izboljšanju zmogljivosti kamere. In Galaxy S24 Ultra se izkaže kot pravi kralj fotografije z naprednim sistemom Quad Tele, ki omogoča do 100-kratno digitalno povečavo. To pomeni, da lahko zajamete jasne posnetke tudi na večji razdalji. Funkcija Nightography izboljša kakovost nočnih fotografij, kar je odlično za ljubitelje nočnega fotografiranja.

FOTO: Samsung

3. Svetla prihodnost z najsvetlejšim zaslonom

Galaxy S24 serija se ponaša z najsvetlejšim zaslonom doslej. S svetilnostjo do 2600 nitov boste imeli vedno odlično vidljivost, tudi na sončen dan. Funkcija Vision Booster pa še dodatno izboljša vidljivost na prostem, kar je odlična novica za tiste, ki radi uporabljajo svoje telefone na prostem.

4. Eleganca in vrhunska izdelava

Poleg svojih pametnih funkcij so telefoni Galaxy S24 serije tudi prava paša za oči. Galaxy S24 Ultra je prvi telefon Galaxy z okvirjem iz titana, kar povečuje vzdržljivost in življenjsko dobo naprave. Poleg tega je tanjše ohišje telefona Galaxy S24 Ultra omogočilo boljšo izkušnjo na poti in udobnejši oprijem. Pri Galaxy S24+ in Galaxy S24 pa preprosta zasnova One-mass izpolnjuje estetske standarde z brezhibno povezavo med zadnjim pokrovom in stranskim okvirjem naprave.

FOTO: Samsung

Galaxy S24 serija je na voljo v barvnih odtenkih, navdihnjenih z zemeljskimi minerali. Pri Galaxy S24 Ultra barve vključujejo: titan sivo, titan črno, titan vijoličasto in titan rumeno. Barve pri Galaxy S24+ in Galaxy S24 pa so: oniks črna, marmorno siva, kobaltno vijoličasta in jantarno rumena.

5. Zasebnost in varnost na prvem mestu

Galaxy S24 serija združuje napredno Samsung Knox varnostno platformo in personalizirane nastavitve zasebnosti, ki uporabnikom omogočajo nadzor nad uporabo njihovih podatkov. S funkcijami, kot so prijavni ključi za varni dostop brez gesel in celovito šifriranje podatkov preko Samsung Cloud, Galaxy S24 serija zagotavlja vrhunsko zaščito pred digitalnimi grožnjami. Dodatne inovacije, vključno s Knox Vault in zasebnim deljenjem, krepijo varnost in zasebnost, omogočajoč uporabnikom, da brez skrbi uživajo v svojih napravah.

Že na voljo za nakup Vsi trije modeli nove Galaxy S24 serije so že na voljo pri operaterjih in v maloprodaji ter na spletni strani Samsung.