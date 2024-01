Gre sploh hitreje? Kruhki za nestrpne

Trend gre nekako takole: čim manj sestavin, čim manj porabljenega časa, čim manj korakov v receptu in, seveda, čim bolj osupljiv in navdušujoč rezultat. Če je le mogoče, ena posoda ali en pekač. Delo naj opravi pečica. Še bolje, cvrtnik na vroč zrak. Ni čudno, da so štručke, ki vam jih bomo predstavili danes, postale velikanska uspešnica na tiktoku, instagramu in širše.

Newyorški bagel ekspresno

Gotovo ste že slišali za kruhke, ki jim po angleško rečemo bagel. To so slavni kruhki, podobni ameriškim krofom, torej z luknjo na sredini – in s postopkom priprave, ki se ga marsikdo ustraši, saj zahteva tudi vodno kopel. Navadno so posuti s sezamom, makom ali drugimi semeni. Mehki in dokaj gosti, navadno prerezani na pol in nadevani s kremnim sirčkom, prekajenim lososom, pršutom ali drugimi nadevi in oblogami.

Priljubljenost baglov je močno povezan s tem, da se tako lepo ujemajo z različnimi namazi: slanimi ali sladkimi, tudi za nas nenavadnimi, kot je arašidovo maslo z marmelado. FOTO: Darya Arnautova/Getty Images

Priprava takšnih kruhkov ni tako zapletena, kot je dolgotrajna: večinoma vsi hitro usvojili delanje lukenj, zatem dejstvo, da je treba vse pokuhati v kropu, da dobi značilno bleščečo skorjo, seveda pa zahtevajo svoj čas za gnetenje in vzhajanje. Nato pa še čas v pečici. Nič čudnega, da se je na družbenih omrežjih v teh dneh tako našel nekdo, ki je prebrisano potegnil bližnjico in pripravil bagle v pičlih desetih minutah. No, ne samo nekdo .... Cela vojska.

Tako preprosto, da je že smešno: zadnji v vrsti recepturnih poenostavitev so bagli.

Le štiri sestavine in nič vzhajanja

Krajši čas priprave pa ni edina bližnjica, ki jo je ubral. Pri tem receptu mu je uspelo zmanjšati tudi število sestavin, hkrati pa je avtor poskrbel, da so kruhki tudi polni beljakovin v obliki mladega sirčka, grškega jogurta, zrnatega sira in tako veliko bolj hranilni od običajne različice. Recept je zanimiv predvsem zato, ker testa ne vzhajamo – za to čisto solidno poskrbi soda.

Žlička, ki prihrani čas. Zaradi sode bodo kruhki vzhajali, če jim bomo dodali še kaj kislega, na primer grški jogurt. FOTO: Everyday Better To Do Everything/Getty Images

Takoj ko pičle štiri sestavine zgnetemo v gladko kepo, jih oblikujemo v obročke in po želji posujemo s semeni. Nato pa je čas, da romajo v čudežno napravo, v kateri v zadnjem času na družbenih omrežjih pripravljajo vse povprek. Cvrtnik na vroč zrak. V cvrtniku bodo bagli gotovi v pičlih nekaj minutah, če pa ga še niste uvrstili med druščino gospodinjskih aparatov, se še vedno lahko zatečete k običajni pečici. Peka bo tam sicer trajala malce dlje, a vseeno bo kruh pečen v manj kot 20 minutah. Recept spodaj, poskusite!

Z nekaj vaje bo oblikovanje postalo lahko. FOTO: Mariha-kitchen Getty Images