Gorolka: naša avtohtona pšenica, ki si utira pot do ljubiteljev peke

»S pšenico gorolko sem se srečal že pred leti, ko je omenjena sorta izpodrinila sorto žitarko, ki smo jo mešali kot pšenico izboljševalko z drugimi sortami pšenice, da smo dobili ustrezno kakovost moke. Pšenica gorolka se je izkazala kot odlična izboljševalka, saj ima zelo dobre pecilne lastnosti, in to ravno pri peki kruha ter drugih pekovskih izdelkov,« je sorto opisal Gorazd Rotar, ki je po izobrazbi živilski tehnik, sicer pa mlinar v domačem Mlinu Rotar v Moravčah.

Rotar nadaljuje: »Gorolka je stara slovenska sorta pšenice, za katero se je Kmetijski inštitut Slovenije odločil, da bi se jo dalo tržiti kot odlično pšenico za raznovrstne pekovske izdelke. Leta 2020 smo zavihali rokave ter s predstavniki inštituta, torej z Romanom Novakom, Blažem Germškom in Davidom Jekovcem, pripravili prvo serijo pšenične moke gorolka, in sicer sta bili to pšenična bela moka tip 500 ter pšenična polbela moka tip 850.«

Prva izbira

Kot je še dodal mlinar, je tudi vonj te pšenice »poseben, blag in prijeten, kar vpliva na moko. Druge sorte nimajo takega vonja, zato bi bila gorolka moja prva izbira v kuhinji.«

Podobno je povedala Mojca Smerajec, ki je bila še nedavno zaposlena kot profesorica na Višji strokovni šoli BIC Ljubljana: »Vem, da je sorta pšenice gorolka stara slovenska avtohtona in zelo odporna za rast. Znova se obuja, moka pa je zelo kakovostna za peko kruha.«

Nekaj zanimivosti so nam posredovali še s Kmetijskega inštituta Slovenije. »Gorolka je srednje visoka do visoka golica z odličnimi pekarskimi lastnostmi kruha, primerna tudi kot izboljševalka in za ekološko pridelavo,« je pojasnila Ela Žilič, ki na inštitutu skrbi za odnose z javnostmi. Kot je dodala, je bila gorolka »prvič vpisana v sortno listo leta 2010, žlahtnitelj je Anton Tajnšek. Sorta je višje rasti, bela golica, zrnje je drobnejše, vendar nabito in kleno. Dozori srednje zgodaj, običajno v drugi dekadi julija. Pridelki so dobri. Ima visoko vsebnost beljakovin in odlične pekarske lastnosti.«