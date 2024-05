Faruk Demiri: kralj bureka

Nekega dne se je pri nas oglasil gastronom in bloger Domagoj Jakopović, na Hrvaškem znan pod vzdevkom Ribafish. Poskusil je burek in se že naslednji dan vrnil, češ da je bil res odličen. Naročil je še enega in me spotoma vprašal, ali lahko o tem kaj napiše. Pa je napisal, in odtlej se o našem bureku kar precej govori,« z nasmeškom na licu pojasni Faruk Demiri, ki kot tretja generacija vodi lokal Zdravljak Orijent, umeščen v pritličje enega od blokov v osrednjem hrvaškem mestu Daruvar. Odtlej hrvaški novinarji kar tekmujejo, kako čim bolj sočno opisati burek, ki ga pripravlja naš sogovornik.

...

...

Učil se je pri najboljših

»Prihodnji mesec bomo praznovali pol stoletja našega lokala,« ponosno pojasni Demiri, ki so mu hrvaški novinarji nadeli naziv nekronani kralj bureka. Pravi, da se je že kot otrok vrtel po družinskem lokalu, a bolj kot izdelava slaščic in peka bureka ga je zanimala strežba. »Sprva sem pekel burek, kot sta to počela oče in ded, a sem nekako vedel, da to ni to. Odločil sem se, da grem v uk, dvakrat sem tri mesece živel in delal v Makedoniji, kjer sem se priprave bureka učil od najboljših, to je od pekovskih družin, v katerih se prepletajo turške in albanske korenine,« pojasni.

»Takrat,« nadaljuje, »sem spoznal, da o peki bureka ne vem nič. Če povzamem v nogometnem slogu: oni so bili v ligi prvakov, jaz v tretji občinski ligi. Ko sem se vrnil domov, sem se lotil poskušanja.«

...

Hrustljavost, ki traja

Najprej je bilo treba najti pravo moko: »Poskusil sem z mešanico mehke in ostre moke, uporabil različna razmerja, dokler nisem ugotovil, da je prava moka tip 380 – z njo burek dlje ostane hrustljav.«

In nadevi? »Uporabljam sveži sir iz lokalne mlekarne, tudi meso kupim pri lokalnih kmetovalcih, in sicer bikovo. To je prav mastno, okusno in uravnoteženo,« pravi Demiri, ki poleg mesnega in sirovega nadeva naredi še jabolčnega, po naročilu pa pripravi tudi krompirjev in pisani burek, v katerem se združita mesni in krompirjev nadev.

Poskusili smo dva: mesni je bil usklajen, ravno prav ga je bilo. Sirov nadev je bil uravnoteženo slan in enakomerno razporejen med plasti testa. Ravno testo je bilo tisto, ki nas je prepričalo, saj je bilo idealne debeline in odlično spečeno s spodnje in zgornje strani. Priporočamo tudi jogurt, ki ga iz lokalnega mleka pripravijo sami in postrežejo v retro skodelicah iz debelega porcelana. Še cena: 2,5 evra za trikotnik bureka, pečenega v okroglem pekaču, in en evro za skodelico hišnega jogurta.

...

