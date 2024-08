Elon Musk v težavah, odpoklic za 9136 vozil modela X

Pri ameriškem proizvajalcu električnih avtomobilov Tesla so objavili odpoklic za 9136 vozil modela X v ZDA. Za to potezo so se odločili zaradi obloge na strehi, ki bi se lahko ločila od avtomobila, so sporočili. Ta napaka se jim je zgodila že drugič. Kozmetični deli sprednje in srednje strehe so lahko prilepljeni brez temeljnega premaza in bi se lahko ločili od vozila, kar bi povzročilo nevarnost na cesti in povečalo tveganje za nesrečo, je sporočila ameriška nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu.

Pri Tesli bodo zdaj preizkusili nov oprijem strešne obloge in po potrebi znova pritrdili obloge brez stroškov za lastnike vozil. Doslej naj bi bili seznanjeni s približno 170 poročili, da streha pri modelu X ni bila dovolj dobro pritrjena, pravijo pa, da nimajo poročil o nesrečah, ki bi se zgodile zaradi te napake. Težava je prisotna le pri modelih X iz leta 2016, izdelanih pred 31. julijem tega leta. Po tem datumu je dobavitelj sestavnih delov uvedel nove postopke za standardizacijo in dokumentiranje uporabe temeljnega premaza za reševanje problema adhezije elementov.