Dobro je vedeti: najbolj trpijo pasme z gostim kožuhom in tiste s kratkimi gobčki

Skrb za to, da psu ni prevroče, je dolžnost vsakega pasjega lastnika, vendar pa je na nekatere pasme v tem letnem času treba še posebno paziti. Vročina lahko pri psu povzroči vročinski udar in druga bolezenska stanja. Če se močno pregreje, je lahko zanj tudi usodna. V vročem vremenu se zato velja držati nekaterih pravil.

Psa vodimo na sprehode v hladnejših dneh dneva. Čas, ki ga preživi zunaj, ko je zares vroče, naj bo zelo kratek. Da bo lažje prenašal vročino, mu omogočimo namakanje v mrzli vodi. V hiši ali stanovanju naj ima vedno dovolj sveže vode, prostori naj bodo primerno hladni, dodatno lahko štirinožcu zagotovite posebna ležišča s hladilnim učinkom.

Pomagate jim lahko s hladno kopeljo. FOTO: Ortlemma/Getty Images

Izogibajte se sprehodom v najtoplejših urah dneva, med 10. in 16. uro.

Med pasmami, ki zaradi vročine še posebno trpijo, so tiste z gostimi kožuhi, kot sta akita in aljaški malamut. Slednji je prilagojen na ekstremno nizke temperature, zato vročino izjemno težko prenaša. Malamut mora biti v času največje vročine obvezno v stanovanju. Poleti ga redno krtačimo, saj s tem odstranjujemo odvečno dlako in tako poskrbimo, da mu je nekoliko manj vroče. Enako velja tudi za akite pa tudi druge pasme z gostim kožuhom, denimo čovčove in bernardince.

Nemudoma pokličite veterinarja

Če imajo akite in malamuti težave poleti zaradi gostih kožuhov, pa jih imajo bostonski terierji zaradi kratkih gobčkov, zaradi katerih se težko ohladijo. Kot pasji lastniki dobro vedo, da se psi ne ohlajajo s potenjem skozi kožo kakor ljudje, temveč s potenjem skozi jezik. V poletnih mesecih naj bodo bostonski terierji čez dan v stanovanju, ki naj bo hladno in dobro prezračeno. Podobno velja za bokserje, mopse, pekinezerje ter angleške in francoske buldoge.

Poleti jim namenimo posebno skrb. FOTO: Damedeeso/Getty Images

Lastniki pasem, ki slabo prenašajo vročino, naj bodo pozorni na simptome vročinskega udara. Simptomi vključujejo prekomerno sopihanje, hitro bitje srca, šibkost, bruhanje in kolaps. Če sumite, da je psa doletel vročinski udar, ga odpeljite v hladen prostor in ga po telesu zmočite s hladno vodo, nemudoma pokličite veterinarja.