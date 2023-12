Devet dokazov, da ste dobra oseba

Biti dober človek je veliko več, kot opravljati dobra dela. Gre za posedovanje določenih lastnosti, ki jih okolica dojema kot pozitivne.

Psihologi se strinjajo, da dobrota izhaja iz duše človeka in se odraža v dejanjih, obnašanju in seveda odnosu do soljudi.

Tu je devet dokazov, da ste, čeprav se tega morda sploh ne zavedate, dobra oseba.

Sočutni ste

Sočutje ali empatija je sposobnost razumevanja čustev drugih.

»Občutek, ki je posledica empatije, bi lahko opisali kot gledati in poslušati s čutili drugega, ter čutiti s svojim srcem,« je povedal psiholog Alfred Adler.

Ta lastnost posameznikom, ki jo premorejo, omogoča, da so čustveno tesno povezani z drugimi in s samim seboj, zaradi česar se zlahka postavijo v kožo sočloveka in ga lažje razumejo, predvsem pa ne obsojajo in se znajo na čustva druge strani, naj bodo pozitivna ali negativna, primerno odzvati.

Sočutje je lastnost dobrih ljudi. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Ne obsojate

Ne-obsojanje dejanj, besed, idej ljudi, ki vas obdajajo, je še en kazalnik dobrega značaja. V bistvu gre za nadaljevaje empatije.

»To ne pomeni, da se osebe, ki so po srcu dobre, strinjajo z vsem, kar nekdo, ki jim je blizu ali ga poznajo le bežno stori ali reče, pomeni pa, da ne obsojajo dejanj.

Sploh, če se sami nikoli niso znašli v situaciji, ki so do njih pripeljale,« je povedal psiholog Marshall Rosenberg in dodal: »Obsojanje drugih je največkrat posledica nezadovoljstva s samim seboj, razumevanje pa dokaz dobrega srca.«

Iskreni ste

Iskrenost je jasen dokaz dobrote. Biti iskren pomeni govoriti resnico, ceniti resnico in prevzemati odgovornost za svoja dejanja ter besede.

Iskrenost, kar ne pomeni žaljivost in nesramnost, je vedno dobrodošla lastnost. Leta 2021 opravljena raziskava je denimo pokazala, da tisti, ki prisegajo na poštenost in iskrenost, premorejo višjo stopnjo samonadzora in so bolj zadovoljni z življenjem od onih, ki se radi zatekajo k lažem in neresnicam.

Biti iskren pomeni govoriti resnico, ceniti resnico in prevzemati odgovornost za svoja dejanja ter besede. FOTO: Dglimages/Gettyimages

Velikodušni ste

Velikodušnost je vse prepogosto povezana z materialnimi dobrinami. Velikodušen naj bi bil nekdo, ki nesebično pomaga z denarjem, hrano, oblačili ali z drugimi oprijemljivimi dobrinami.

Pri tem se spregleda velikokrat pomembnejši vidik velikodušnosti: čas, ki ga nekdo nameni drugim. Čas, v katerem nekomu pomaga, se z njim druži, skrbi zanj ali mu drugače namenja trenutke.

Čas, ki ga namenimo drugim, je neprecenljiv. FOTO: Halfpoint/gettyimages

Če ste vedno tu za druge, vselej nesebično priskočite na pomoč in se okolica lahko zanaša na vas, ste nedvomno dobra oseba.

Dosledni ste

Doslednost je še en znak dobrote. Gre za to, da ste zanesljivi, da ste zvesti svojim vrednotam in merilom, da pravila, ki jih upoštevate, veljajo za vse, da se ne obračate po vetru, temveč da ste vselej pripravljeni zagovarjati tisto ali tistega, ki vam veliko pomeni.

»Doslednost je kombinacija značaja, vzgoje in navad. Pogosto gre za nezavedne vzorce, ki nekomu v očeh drugih znatno povišajo vrednost,« je prepričan ameriški pedagog Stephen Covey in dodaja: »Biti dosleden pomeni tudi držati dano besedo in izpolnjevati obljube.«

Redno izražate hvaležnost

Kar pomeni, da prepoznavate napore drugih, da ničesar in nikogar ne jemljete za samo po sebi umevno, da cenite vse, kar nekdo naredi za vas, pa naj bo še takšna malenkost in da vam nikoli ni težko reči hvala ali drugače pokazati, da ste nekomu res hvaležni.

Odpuščate

Vsi smo ljudje in vsi delamo napake. Tega se moramo zavedati, in če ste po srcu dobri, ne kuhate zamer v nedogled, temveč znate odpustiti nekomu, ki je pač storil napako.

Podpora včasih vsakomur pride prav. FOTO: Fizkes/Gettyimages

»To ne pomeni, da pozabljate in opuščate čisto vse. Pomeni pa, da se ne ujamete v negativnosti, ki izhajajo iz dejanj,« pravi motivacijska govornica Cherie Carter-Scott in dodaja: »So stvari, ki jih moramo in zmoremo odpustiti, so stvari, ki jih ne more odpustiti še tako dobra oseba, zmore pa premagati zagrenjenost in zna iti, ne glede na to, kaj se je zgodilo, naprej.«

Prednost dajete odnosom

In ne materialnim dobrinam. Bolj kot imetje cenite izkušnje, tesno prijateljstvo, pristne družinske stike, vaša prioriteta so odnosi.

»Življenje, ne glede na to, kako razkošno je, nima nobenega smisla, če smo v njem sami. Ljudje smo družabna bitja in resnično lahko cvetimo le, kadar smo vpeti v družbo in pristne vezi,« opozarja psihoanalitik Erik Erikson.

Če torej menite, da vas bolj, kot imetje, zanimajo ljudje, cenite trenutke, ki jih z njimi delite in tem dajete prednost pred materialnimi dobrinami, ste dobra oseba.

Trudite se biti boljši

Nihče ni popoln, to dobro veste. Zavedate se svojih šibkih točk, zavedate se, da imajo pomanjkljivosti tudi vsi, ki jih imate radi in popolnosti ne pričakujete od nikogar.

Veste pa tudi, da vsak lahko postaja še boljši.

»Vaš cilj je stalna osebnostna rast, zato iščete priložnosti za izboljšavo, se radi učite ter hkrati navdihujete druge. Vse to kaže na to, da ste dobra oseba, ki se trudi postati še boljša« je povedal psiholog Michael R Edelstein.