Debel pulover ni za na vrv

Sušenje na zraku je tudi pri nas še vedno precej priljubljen način sušenja perila. Tako sušenje, denimo, ščiti naša oblačila pred krčenjem ter pomaga ohranjati njihovo osnovno strukturo, sploh pa je cenovno ugodnejša in ekološko boljša alternativa sušilnim strojem.

A obstaja kar precej kosov oblačil in materialov, ki jih ne bi smeli obešati in bi jih morali (na zraku) čisto drugače sušiti. Med njimi so debeli volneni puloverji. Ko so mokri, postanejo namreč tako presneto težki, da se, če jih obesimo, kmalu čezmerno raztegnejo in izgubijo obliko. Da bi se temu izognili, jih položimo na mrežasto sušilno stojalo. Če želimo pospešiti čas sušenja, pulover najprej zavijemo v čisto brisačo in ga močno ožamemo, tako bomo odstranili največ odvečne vode.

Kavbojke po sušenju na zraku postanejo trde.

Rjuhe lahko sušimo na zraku, pa tudi v sušilnem stroju.

Sušenje na zraku je pri nas še vedno precej priljubljen način sušenja perila.

Tudi težke pletene odeje, ki se sušijo na vrvi, se lahko raztegnejo; ker med pranjem potegnejo vase veliko vode, je sušenje dolgotrajnejše. Rešitev je strojno sušenje, seveda v skladu z njihovimi priloženimi oznakami. Tudi za bolj občutljive pletenine je varneje, da jih sušimo v sušilnem stroju, in to na nizki temperaturi, če nas skrbi, da bi se skrčile, pa jih tako kot debele volnene puloverje položimo na sušilno stojalo.

Sušilni stroj

Klasičnemu sušenju na zraku se izogibamo tudi v primeru puha, od odej do jaken ... Vsakršne kose s tem polnilom je treba sušiti v sušilnem stroju, in sicer na visoki temperaturi, da se puh res dodobra posuši. Če oblačil s takšnim polnilom ne bomo posušili v stroju, je precejšnja možnost, da razvijejo nadležen in zatohel vonj. Sušilni stroji so zato idealni tudi za spalne vreče.

Sušilni stroj je včasih primernejši.

Trpežno bombažno blago vrste, imenovane denim, lahko postane po sušenju na zraku neprimerno trše, kot bi si to želeli imetniki takšnih hlač, navadno so to kavbojke. Tudi za denim je zato bolj kot na zraku primernejše sušenje v sušilniku, to pot pri čim nižji temperaturi. Najprej pa le preverimo nalepko za nego in tako preprečimo neželeno krčenje. Tudi posteljnino in kopalniške preproge običajno posušimo v sušilnem stroju. Navadno so bombažne in jih sušenje na zraku sicer ne bo poškodovalo, bo pa trajalo dlje, da bodo povsem suhe. A ko bodo, bodo na otip trše.