Dacia velikega formata

Dacia je predstavila novi, večji športni terenec segmenta C, imenovan bigster, ki bo na ceste zapeljal na začetku prihodnjega leta. Kakor je povedal glavni oblikovalec pri Dacii David Durand, je bil bigster zasnovan hkrati z novim dusterjem, pri čemer so se osredotočili na prostornost, ergonomičnost in udobje, pozabili pa niso niti na atraktiven videz in sodobno urejeno notranjost z velikimi zasloni. Bigster v dolžino meri 4570 mm, kar je četrt metra več od dusterja, visok je 1710 mm (5 cm več), medosna razdalja pa znaša 2700 mm (4 cm več od dusterjeve). Večji (za 150 l) je tudi prtljažnik, ki ponuja konkretnih 667 litrov prostora.

Kar se tiče pogona, bo na voljo v štirih različicah. Najzmogljivejši bo 114 kilovatni (155 KM) hibrid, ki združuje večji 1,8-litrski atmosferski bencinski motor z elektromotorjem in zaganjalnikom-generatorjem, sledita mu 1,2-litrska turbobencinarja TCe z blagim hibridnim sistemom s po 130 in 140 konjskimi močmi ter blagohibridni turbobencinski motor, ki deluje tudi na avtoplin in prinaša uradni skupni doseg 1450 km. Na voljo bo tudi opcijski štirikolesni pogon s slabotnejšim 130-konjskim motorjem. Bigster bo v osnovni izvedbi z bencinskim motorjem na voljo za manj kot 25.000 evrov, za najmočnejši hibrid pa bo treba odšteti manj kot 30.000 evrov.