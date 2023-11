Čas za zimske cvetove: posadimo čebulice

Zimski dnevi so velikokrat sivi, temačni, megleni in nič kaj prijetni. V dolgih, pustih urah si vsak zaželi malce več barv in živahnosti. Eden od načinov za popestritev vsakdanjika so cvetoče lepotice, ki jih lahko vzgojite doma. Še je namreč čas za tako imenovano siljenje čebulnic. Siljenje je spodbujanje rastlin, da zacvetijo, preden v naravi nastopi njihov čas. Tako bodo prehitele zimo in v vaš dom prinesle pomlad.

Za siljenje so primerne skoraj vse čebulnice, ki v naravi zacvetijo spomladi. Največkrat s cvetovi razveseljujejo narcise in hijacinte, primerne so še čebulice zvončkov, žafranov, tulipanov. Prvi korak pri siljenju je počitek: večina pred pospešeno rastjo potrebuje vsaj dva meseca počitka v hladnem in temnem prostoru.

Narcise spadajo med čebulnice, ki s primerno nego lahko zacvetijo tedaj, ko so zunanje temperature še zelo nizke. FOTO: T Sableaux, Getty Images

Kaj potrebujete?

Najprej seveda pravi lonček. Ta naj bo tako velik, da boste vanj lahko posadili vsaj tri manjše čebulice, med njimi naj bo približno centimeter prostora, med čebulico in dnom lončka naj bo vsaj pet, še bolje deset centimetrov zemlje, da bodo imele rastline možnost razviti pomožne koreninice. Pomembno je, da ima lonček dobro drenažo. V nasprotnem primeru bodo lahko čebulice zaradi čezmerne vlage zgnile.

Lonček potem napolnite z zemljo. Ta naj ne zadržuje preveč vode. Najbolje je substratu primešati malo peska. V mešanico posadite čebulice in jih prekrijte s tankim slojem prsti. Potlej jih postavite na temno, hladno mesto in jih minimalno zalivajte. Temperatura prostora, kjer bodo počivale, ne sme preseči deset stopinj Celzija, idealna znaša med nič in petimi stopinjami Celzija. Najbolje je posajene čebulice postaviti v hladno klet, neogrevano garažo, pomaga lahko tudi hladilnik. Če jih boste imeli na prostem, čez vrhnji sloj zemlje položite slamo, suho listje ali drugo zastirko, ki jih bo zaščitila pred morebitno zmrzaljo.

Ko iz zemlje pokukajo poganjki, čebulice prestavite v malo toplejši prostor. FOTO: Maryviolet, Getty Images

Ko boste v ločkih po približno dveh mesecih opazili, da se nekaj dogaja (pokazali se bodo poganjki), je čas za posnemanje pomladi. Lončke prestavite v nekoliko toplejši in svetel prostor. Primerna je tudi umetna svetloba. Temperatura prostora naj bo v tej fazi med 10 in 18 stopinjami Celzija. Počakajte približno teden dni, potem jih prinesite v stanovanje.

Tudi brez zemlje

V nekaj tednih bodo čebulnice zrasle in zacvetele. Še vedno jim zagotavljajte pomladne razmere, najboljše so okenske police, pod katerimi ni radiatorjev. Zemlja naj bo vedno vlažna, a ne preveč mokra. Ker bodo rastline hitro zrasle, zlasti tistim s težjimi cvetovi, kot so hijacinte, zagotovite podporo, da za krhko steblo ne bi predstavljali prevelikega napora in bi se ukrivilo ali celo zlomilo.

Če jim zagotovimo pomladne razmere, nam bodo vrnile s pomladnim cvetenjem. FOTO: Olena Lialina, Getty Images

Sicer pa jih lahko vzgojite tudi brez zemlje. V tem primeru potrebujete ozek kozarec z vodo, v katerem se bo čebulica zagozdila nad njegovim dnom in bodo vodo pod njo dosegle samo koreninice, ki rastejo iz glavne čebulice. Sicer je postopek enak kot pri siljenju v zemljo posajenih rastlin.