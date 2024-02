Čarobne otroške sobe

Letošnji trendi otroških sob so pisani na kožo staršem in malčkom, ki obožujejo barve, drugačne in nekoliko posebne oblike, zlasti postelj, ter čarobno in toplo vzdušje. Poudarek je tudi na funkcionalnosti, kjer z razporeditvijo in večnamenskimi kosi ustvarimo prostor tako za igro in učenje kot počitek, da se bo otrok v sobi dobro počutil, pa poskrbimo še za različne vrste razsvetljave. Slednje je še posebej pomembno, če otrok v temnem delu dneva rad bere, riše ali kako drugače ustvarja, saj bo potreboval namizno luč ali močnejši stenski reflektor, da si ne bi kvaril oči. Ker pa močna svetloba ne deluje sproščujoče in imajo lahko bolj občutljivi zaradi nje težave, ko se je treba po dolgem dnevu sprostiti in zaspati, je nujno dodati še ambientalne luči, ki jih odlikuje nežna in običajno mehka svetloba.

Če se otrok navdušuje nad avtomobili, poiščimo blazino v obliki avtomobila, enako velja za rakete, letala, živali, žoge.

Kljub temu se lahko zgodi, da bodo imeli malčki težave s spanjem, a zaradi navdušenja ob pogledu na novo posteljo, če bomo upoštevali letošnje trende in jim priskrbeli denimo takšno v obliki najljubše živali, risanega junaka, avtomobila, letala in podobno. Če primerne ne najdemo v trgovini, naj ogrodje izdela mojster po otrokovih željah, dokler so te v mejah izvedljivega, seveda. Mnogi malčki bodo več kot zadovoljni že s posteljo z baldahinom, na katero pritrdimo debelejše zavese, da bo videti kot utrdba, ki jih tako radi gradijo s pomočjo vseh mogočih kosov pohištva ter blazin in odej.

Veliko bolj zanimiv od običajnega pograda FOTO: Victoriia Kovalchuk/getty Images

Naj bo živahno

Letos se bomo poslovili od nevtralnih barv otroških sob, ki so bile zadnja leta tako zelo modne, a bolj po zaslugi staršev. Notranji oblikovalci se namreč strinjajo, da mora biti otroštvo barvito in živahno. Malčke, starejše od štirih ali petih let, lahko kar sami vprašamo, kakšne barve si želijo, da bi bil njihov prostor, ter predlog nato upoštevamo.

Da se bo v sobi dobro počutil, poskrbimo še za različne vrste razsvetljave.

Če otrok nima lastne sobe, ampak smo mu zgolj uredili kotiček v dnevni sobi ali katerem od drugih prostorov, je seveda dobro, da se oprema sklada s preostankom sobe, ni pa treba, da je tako, če otroško sobo od drugega dela stanovanja ločijo vrata. V tem primeru naj si da duška, četudi si bo omislil živo ciklamno ali živo rumeno stensko barvo. Ker je priporočljivo, da se v postelji zgolj spi, otroku, ki rad bere, uredimo bralni kotiček. To je lahko šotor z udobnimi blazinami in odejami, vreča za sedenje, oblazinjena klop ali kaj četrtega. Pomembno je, da je udobno in opremljeno s primernim virom svetlobe.

Okrasnih blazin ni nikoli preveč. FOTO: Тодорчук Екатерина/Getty Images

Okrasne blazine se letos iz dnevne sobe selijo tudi v otroško. Z njimi popestrimo posteljo, kotiček za branje ali jih nekaj razporedimo kar v kot na mehko preprogo. Naj bodo čim bolj živahnih barv, različnih vzorcev in oblik. Če se otrok navdušuje nad avtomobili, poiščimo blazino v obliki avtomobila, enako velja za rakete, letala, živali, žoge … Njegov značaj in interesi naj se izrazijo tudi s pomočjo dekoracij. Navdušenemu glasbeniku na steno denimo obesimo manjšo kitaro, leseno piščal, model harmonike, športniku teniški ali badminton lopar, pomanjšane smuči ali par nogometnih čevljev, nadobudni astronavt pa bo navdušen nad modeli planetov, ki jih obesimo s stropa.