Arne Hodalič: Ne morem razumeti, da svet dopušča nekaj tako pokvarjenega

Človek, ki ga vodita ljubezen do življenja in veselje do ustvarjalnega dela, do fotografije, jasno. Srečava se v URI Soči, kjer s partnerko, fotografsko sopotnico Katjo Bidovec, že leta delujeta kot prostovoljca. Otroci so pekli piškote, Arne pa je začel pripovedovati o svojem fotoreporterskem življenju, ki se je začelo v Indiji leta 1988. Nedavno je izšla njegova avtobiografija z naslovom Moje svetlobe. V njej so utrinki neverjetnega bivanja, glasba in celo recept za juho miso. Vse, kar se je izjemnega zgodilo v njegovem življenju, pa ni naključje, pravi. »Več kot delaš, več izjemnih ali ne...