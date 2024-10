Ajdnek: presenetljiva sladica iz Zgornje Savinjske doline

Ni veliko jedi, ki bi jih tradicionalno pripravljali na slovenskih domačijah ob vseh svetih, a v Zgornji Savinski dolini poznajo eno, ki v začetku novembra ne sme manjkati. To je ajdnek, ki so ga v predlani izdani turistični brošuri Tradicionalno in domače iz Savinjske imenovali »imenitna in najboljša potica Zgornje Savinjske doline«. Sladki preplet ajde so nam postregli na Turistični kmetiji Bukovje, ki jo z družino vodi Alenka Korpnik.

Za pripravo te sladice so porabili stvari, ki so jih imeli doma – ajdovo moko, mlete orehe in med, pojasni Korpnikova: »Moja mama Vida je dodala tudi nekaj mleka, na posameznih domačijah so testo pripravili le z vodo. Ena od izpeljank te jedi omenja tudi rozine, ki pa jih pri nas nismo nikoli dodajali.«

Ajdnek je sicer omenjen tudi v knjigi nekdanje pospeševalke za turistični razvoj na kmetijah Marije Bezovšek, ki je prehranske navade Zgornjesavinjčanov pred skoraj dvema desetletjema strnila v knjigo z naslovom Od sirnice do ajdneka.

Ali poznate obrnenk?

Morda še to: v Zgornji Savinjski dolini je doma vsaj še ena jed, ki poudarja ajdo: obrnenk (imenovan tudi ubrnjenik, ubrnjek ali obrnek). Ta stari pastirski obed so pripravljali tako, da so ajdovo moko skuhali v mleku, obogatenem s smetano in maslom. Nastala je mehka struktura, ki je po okusu izredno podobna ajdovim žgancem. Zmes so nato z zajemalko ali kuhalnico oblikovali v polkroge, nekako podobne velikosti, kot so današnje žemljice, in jih ohladili.

»Obrnenk so v imeli starih časih za malico ali kosilo gozdarji, ko so odhajali na terensko delo, doma pa so jim ga zavili v hrenove liste. Tako je dlje ostal svež, poleg tega pa kaj drugega, v kar bi lahko ovili hrano, v preteklosti pač ni bilo v hiši,« pa je spomin na še eno od jedi iz starih časov obudila Jožica Robnik z Domačije Metul, ki se dviguje nad Lučami.

Recept za ajdnek

Alenka Korpnik, ki z družino vodi Turistično kmetijo Bukovje, je prava mojstrica za pripravo jedi, ki so doma v Zgornji Savinjski dolini. Pripravi odlične žlinkrofe, dopolnjene z nadevom iz suhega svinjskega mesa, kot je navada v okolici Ljubnega, za domače rada skuha uženeno župo (preprosto krompirjevo juho, v katero zakuha domače štrukeljce oziroma žličnike), ob posebnih priložnostih pa zamesi tudi ajdnek po receptu, ki gre v njeni družini iz roda v rod. Ker je jed nasitna, lahko spodaj navedene količine prepolovite.

Za 1 večji ali 2 manjša pekača.

Testo

500 g ajdove moke

500 g bele moke

5 dl vode (3 dl kropa in 2 dl mlačne)

1 kocka (42 g) svežega kvasa

malo sladkorja

1–2 dl mleka

sol, košček masla (za pekač)

Nadev

500 g mletih orehov

2,5 dl medu

Priprava

Ajdovo moko odmerimo v posodo in prelijemo s 3 dl vrele vode, premešamo in ohladimo. Pripravimo kvasec: v skodelico razdrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja in približno 3 žlice mlačne vode, premešamo in pustimo približno 10 minut, da kvas začne delovati. Ko se ajdova moka ohladi, dodamo pšenično moko, kvasec, sol (to dodamo tako, da se ne dotika kvasca) in 2 dl mlačne vode. Zgnetemo mehkejše testo, zato dolijemo toliko mleka (med 1 in 2 dl), da nastane mehko testo. Testo vsebuje več tekočine kot tisto za potico, vendar ne sme biti preveč tekoče. Posodo pokrijemo s prtičem in pustimo vzhajati na toplem približno pol ure. V namaščen pekač razporedimo tanjšo plast mletih orehov, sledi približno 2 centimetra debela plast ajdovega testa, ki ga v pekač enakomerno razporedimo z žlico. Sledi plast mletih orehov (tretjina omenjene količine), ki jo prelijemo s tretjino medu. Ponavljamo (testo, orehi, med) toliko časa, da imamo vsaj tri plasti orehov. Zaključimo z ajdovo plastjo. Pekača ne dopolnimo čisto do vrha, saj bo testo še malo vzhajalo: pokrijemo s prtičem in pustimo kake četrt ure vzhajati, nato med 45 in 60 minut pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Ko je pečeno, naj se 20 minut ohlaja v pekaču, nato ajdnek zvrnemo na desko in mlačnega postrežemo.

