To je zlato pravilo spletnih zmenkarij

Spletne zmenkarije so za marsikoga postale vsakdan, vseeno pa je prek zaslona včasih težko ugotoviti, s kom imate v resnici opravka. Če imate občutek, da osebe sploh ne poznate, si pomagajte s spodnjimi nasveti!

Izginjanje

Ko se z nekom sporazumevate prek interneta, se držita določenega urnika. Običajno veste, kdaj je oseba prosta, kdaj lahko klepeta. A če bo ognjevito komunicirala en teden, nato pa izginila in se spet pojavila, seveda s prepričljivim izgovorom, nekaj ni v redu. Komunikacija mora biti dosledna.

Zmenek

Ko se odnos razvija prek interneta, si slej ko prej oba udeležena zaželita srečanja v živo. Še toliko bolje, če se takoj strinjata, kdaj in kje se bosta dobila, saj je to znak, da se razumeta tudi na intuitivni ravni. Pogosto imata enake ideje, kar je znak, da sta uglašena in povezana.

Podpora

Vsi imamo v življenju nekoga, ki se ga sramujemo, nam pije kri ali se z njim nenehno pričkamo. Imamo pa tudi ljudi, s katerimi lahko delimo te skrbi. Če na internetu spoznate človeka, ki je na vaše težave sposoben pogledati tudi z zdravo razdaljo in humorjem, ne da bi vas pri tem prizadel, je čas, da se jim nasmejete tudi sami. Morda jih boste tako rešili lažje ali pa vsaj lažje živeli z njimi.

Samopodoba

Napake je težko priznati, a če jih ovijete v lep papir in postrežete z nasmehom, jih bo tudi druga stran drugače sprejela, morda prav tako z nasmehom. Da ste opozorili na svoje slabosti in naleteli na topel odziv, je znak, da je odnos na pravi poti.

Splet ni več meja

V nekem trenutku pozabite, da ste osebo spoznali na internetu, ker vam je tako domača in imate občutek, da se poznate od nekdaj. Ne razmišljate več zgolj v internetnih okvirih, ampak širše. Trenutek, da osebo prestavite v resnično življenje, jo spoznate in morda celo doživite pravo srečo, je tu.