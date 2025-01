10 stvari, ki jih moški opazijo v postelji (pa tega nikoli ne povedo)

Spolnost je eno najintimnejših dejanj, ki pa v marsikomu, zlasti prvič, zbuja nemalo negotovosti:

Sem dovolj privlačen/privlačna, sem dober/dobra, ali opazi, da že mesece nisem bil/bila v telovadnici?

Ste se kdaj vprašali, kaj moški v resnici opazijo v postelji? Res vidijo tisto, s čimer se obremenjujete?

Your tango niza deset malenkosti, ki jim ne uidejo, o njih ne govorijo, pa vendar vas zato ne bi smelo skrbeti.

Vaše pomanjkljivosti

Da, vidi zaobljen trebušček. Da, vidi strije. Da, vidi vaše akne. A jih ne omenja, ker ga prav nič ne motijo V njegovih očeh ste popolni.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

To, kako ozka je nožnica

Dobra novica je, da je resnično ohlapna nožnica pravzaprav zelo redka. Poleg tega lahko svoj prijem izboljšate s keglovimi vajami. Zato se ne obremenjujte, če vas res skrbi, izvajajte omenjene vaje.

Vaše higienske navade

To še posebej velja, kadar vas razvaja oralno. Z redno higieno bo izkušnja nedvomno prijetnejša za oba.

Vaš odziv na njegove pomanjkljivosti

Opazil bo, če boste z rokami drseli po njegovih brazgotinah ali mozoljih. Ve, da so tam in tudi on je lahko zaradi njih negotov. Zato, če lahko, jih prezrite. Nihče ni popoln.

Kako zelo ste zaljubljeni vanj

Želi biti ljubljen in zaželen. Če ste med intimnim navdušeni v tolikšni meri, kot otrok, ki čaka na zobozdravnika, bo to opazil in se umaknil.

FOTO: Yakobchukolena/Gettyimages

Kako zelo uživate

Takšni in drugačni dokazi vašega užitka so zanj neprecenljivi. Če jih ni, morda sploh bo več hotel spati z vami.

Posebne veščine

Veste tisto stvar, ki jo znate narediti z jezikom? Da, to bo opazil, oboževal in se je vedno spomnil ob misli na vas.

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

Vaše najbolj vroče točke

Vsako dekle je drugačno in dober ljubimec prej ali slej odkrije tisto, kar je ljubimki najbolj všeč. Lahko pa mu malo pomagate in mu namignete, kako in kaj. Hvaležen vam bo in hvaležni si boste sami.

Vaš trud

Prevzemite pobudo, zapeljujte ga, vračajte mu naklonjenost. Entuziazem v postelji je še kako seksi in opazen.

FOTO: G-stockstudio/Gettyimages

Vaša čustva

Le težko jih je zaigrati in verjemite, še kako jih opazi, ne glede na to, kakšna so.