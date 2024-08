10 stvari iz vaše omare, ki privabljajo negativno energijo! Znebite se jih ...

Nekatera oblačila preprosto ne sodijo v omaro. Še posebej, če gre za stare kose, ki jih ne boste nikoli več oblekli, a jih iz nekega razloga še vedno hranite v omari. Takšna oblačila poleg tega, da zavzamejo dodaten prostor, pritegnejo negativno energijo in bi se jih bilo najbolje čim prej znebiti.

1. Stara pižama

Ponošene in stare pižame nimajo mesta v omari. Poiščite nov, udoben in kakovosten nadomestek, ki vam bo služil dolgo časa.

2. Obleka, ki ste jo nosili na več kot petih porokah

Čas je, da na njeno mesto pride druga obleka ali kos, ki ga boste nosili ob svečanih priložnostih. Njen čas je minil.

3. Oblačila bivšega partnerja

V tem primeru ne gre le za kos oblačila, ki po nepotrebnem zasede prostor v omari, ampak tudi za odstranitev čustvenega bremena, zaradi katerega se boste počutili veliko bolje.

4. Nošeni nedrčki

Večina nedrčkov po enem letu pogostega nošenja izgubi prvotno obliko. Na vas pa je, da presodite, kako obrabljen je vaš nedrček in kdaj je čas, da ga vržete iz omare.

5. Brezplačne majice

Majice z različnimi logotipi in reklamnimi napisi, ki ste jih prejeli, a jih niste nikoli oblekli, lahko koristno uporabite in jih spremenite v krpe za prah.

6. Bele majice, ki so porumenele

Majice predstavljajo največji del naše garderobe, bele majice pa ključni kosi. Če pa so porumenele in jih ne morete pobeliti, potem nimajo več dela v vaši garderobi.

7. Neujemajoči se deli

Iz omare vrzite oblačila, ki jih že leta hranite in vam ne pristajajo ali so neudobna, in jih nadomestite z oblačili, v katerih se dobro počutite in vam popolnoma pristajajo.

8. Oblačila iz 'prejšnjega' življenja

Verjetno že dolgo niste nosili oblačil iz srednješolskih in študentskih dni, pa so še vedno v vaši omari. Čas je, da naredite prostor za oblačila, ki jih boste dejansko nosili.

9. Neparni kosi

Neprimerljive nogavice, rokavice in uhani so stvari, ki jih je zelo enostavno zamenjati, zato jih nima smisla obdržati. Znebite se jih čim prej.

10. Poškodovani obešalniki

Poškodovane obešalnike, ki so neuporabni, lahko vržete iz omare. Njihova cena je precej ugodna, tako da zlahka najdete nove in boljše nadomestke, poroča 24sata.hr.