Zakaj je december za mame najbolj stresen mesec

Američanka Colleen Reichmann, ki se ukvarja z duševnim zdravjem mam, opozarja, da je mesec december zaradi vseh obveznosti, ki se tedaj kopičijo, zanje izjemno naporen:

»Mame morajo biti vedno na vrhuncu zmogljivosti, v prazničnem času pa se od njih pričakuje še več in ta pritisk prinaša znatne duševne obremenitve.«

24 sata.hr takole izpostavlja 11 stvari, ki decembra prispevajo k dodatnemu stresu mam.

Nakupovanje in zavijanje daril

Nakupovanje in zavijanje osebnih daril za družino in prijatelje vzame veliko pozornosti, časa in truda.

FOTO: Depositphotos

Načrtovanje aktivnosti med zimskimi počitnicami

Zimske počitnice je treba zapolniti z aktivnostmi za otroke, kar zahteva veliko domišljije in kreativnosti.

Okraševanje doma

Okraševanje doma lahko traja ure, včasih celo dneve, kar znatno obremeni urnik.

FOTO: Pixel-shot/ Shutterstock

Pošiljanje voščilnic

Praznične voščilnice se po besedah pismonoš vračajo in izbira, pisanje ter pošiljanje teh vzame veliko časa.

Priprave za šolske zabave

Mame morajo pogosto sodelovati pri šolskih aktivnostih svojih otrok, med drugim z zalogo peciv za šolske prireditve in peciva se ne spečejo sama.

Koordinacija družinskih srečanj

Načrtovanje družinskih srečanj, usklajevanje datumov in organizacija izletov z otroki je pogosto zahtevna misija.

FOTO: Shutterstock Shutterstock

Zalaganje domače lekarne

Z vrhuncem sezone prehladov in gripe morajo mame založiti domačo lekarno. Sploh pa poskrbeti, da zdravil v njej med prazniki ne bi zmanjkalo.

Peka peciva in priprava slaščic

Čeprav je peka lahko sproščujoča, se, kadar je povezana z roki in pričakovanji, spremeni v še eno nalogo na dolgem seznamu obveznosti.

Preverjanje zimskih oblačil za otroke

Ker otroci hitro rastejo, je december idealen čas za preverjanje, ali imajo ustrezna oblačila za praznične dogodke in aktivnosti. In če jih nimajo, je treba po nakupih.

Pomoč pri otroških ustvarjalnih projektih

Praznični čas je pogosto poln otroških projektov in umetniških del, ki zahtevajo nadzor in pomoč.

FOTO: Depositphotos

Organizacija varstva otrok

Ob obveznostih, kot so delo ali praznični dogodki, morajo mame pogosto organizirati varstvo otrok med počitnicami.

Kako jim zadeve olajšati?

Praznični čas bi bil manj stresen, če bi tudi drugi družinski člani prevzeli del obveznosti. Dr. Reichmann izpostavlja, da morajo očetje in drugi družinski člani priskočiti na pomoč.

Če bi vsi sodelovali, bi bil mesec december, sploh pa prazniki, resnično lahko vesel in sproščen.