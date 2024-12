Voščimo z unikatno voščilnico

Ob bližajočih se praznikih bližnjim in daljnim sorodnikom, prijateljem radi voščimo vse dobro v novem letu, v zadnjem obdobju žal vse pogosteje prek sms-sporočila ali drugih družbenih omrežij, a kdaj ste nazadnje po pošti poslali klasično voščilnico? Naslovnik se bo gotovo razveselil pošiljke in lepih želja v njej, še posebno če se malce potrudimo in jo izdelamo sami. Otroci ali vnuki nam bodo radi pomagali oziroma se dela lotili sami, pripravimo jim le material in ustvarjalne urice se lahko začnejo.

Lahko pobrskamo po spominu, kako smo ustvarjali kot otroci, za ideje pogledamo na splet ali samo uporabimo domišljijo in pustimo naši kreativnosti, da pride do izraza. Potrebovali bomo trši papir, po možnosti šeleshamer, barva je odvisna od tehnike izdelave, z belim ne bomo udarili mimo, pisala, škarje, lepilo, kolaž papir, vrvico, prstne barve, blago, gumbe, bleščice, perlice, pentljice, kar pač imamo doma. Predstavljamo nekaj idej.

Ustvarjanje voščilnic lahko zlahka preraste v pravo družinsko delavnico. FOTO: Jane Rubtsova/Getty Images

Na prvo stran voščilnice pri vrhu s flomastri narišemo smrekovo vejico, še bolje bo videti, če bomo prilepili pravo, spodaj pa narišemo bunkice. Slednje lahko naredimo z voskom barvne sveče – prižgemo jo in kanemo kapljico voska, idealno je, če jih imamo v različnih barvah, da bo izdelek bolj pisan. Bunkice, ki visijo z vejice, lahko naredimo tudi z odtisom prstka: otrok naj blazinico prsta pomoči v prstno ali tempera barvo ter naredi odtis. S tankim črnim flomastrom lahko narišemo verigo lučk, bolj bo zavita, bolje bo, lučke pa naredijo otroci z odtisom prstka. Slednjih različic bodo najbolj vesele babice in dedki.

Kolaž papir in perlice

Iz belega papirja lahko izrežemo mini snežinke, denimo tri, in jih nalepimo na voščilnico v drugi barvi, snežaka naredimo iz treh blazinic iz vate – eno malce obrežemo, da bo manjša in v vlogi glave, ter jih nalepimo na barvni papir v obliki sneženega moža. Za gumbe lahko uporabimo prave gumbke, za šal okrasni trakec, roke izrežemo iz vatnih blazinic, dorišemo lonec za klobuk in metlo, oči, korenček.

Če imamo kaj blaga z božično-novoletnimi motivi, lahko iz njega izrežemo dve preprosti rokavički, na zgornji del jim dodamo malce debelejše tkanine, denimo iz filca, in ju povežemo z okrasnim trakcem. Izrežemo lahko kvadrat, lahko iz blaga ali papirja, in mu dodamo trakce, da bo videti kot darilo, vse skupaj pa prilepimo na osnovo. Za boljši učinek naredimo več tovrstnih darilc v različnih barvah.

Pobrskajmo po spominu, kako smo ustvarjali kot otroci, in pustimo kreativnosti prosto pot. FOTO: Tatyana_tomsickova/Getty Images

Ne bomo mogli mimo božično-novoletne jelke: smrečico lahko izrežemo iz zelenega kolaž papirja in jo okrasimo s perlicami, trakovi, lahko ji dorišemo bunkice ali jih nakapamo z voskom. Naslednja možnost je, da smrečico naredimo iz okrasnih trakov: narežemo jih tako, da je vsak naslednji malce daljši od prejšnjega, zgornji naj bo dolg kak centimeter, ter jih prilepimo drug pod drugega, vmes pustimo pol centimetra prostora. Spodaj dodamo trakec navpično, da dobimo steblo. Enako lahko naredimo iz ostankov blaga. Tudi bunkico lahko naredimo iz trakov različnih barv, v tem primeru naj se stikajo po dolžini, dorišemo ji le vrvico.

Če imamo akvarelne barve, se nam odpre nova paleta možnosti; z njimi obarvamo rob kozarca in ga odtisnemo na voščilnico, nato pa notranjo stran kroga zabarvamo, da dobimo krasno bunkico. Najlepše bo, če naredimo tri, dve se lahko delno prekrivata. Lahko naredimo adventni venček – obarvamo rob večje skodelice in jo odtisnemo, dorišemo listke, in to je to.

Kakršen koli že bo naš izdelek, bo gotovo razveselil naslovnika, saj smo vanj vložili svoj trud in čas, in če dopišemo še kakšno lepo željo, bodo prazniki lepši, novo leto pa še bolj srečno in zdravo.