Tudi to počno policisti: poglejte, kaj so varovali na Ajdovskem (FOTO)

Policisti ne varujejo le naših življenj, skrbijo za našo varnost v domovih, na ulicah in cestah, pogosto rešujejo tudi izgubljene ljubljenčke ter prostoživeče živali, ki se znajdejo v nevarnih situacijah ali na nevarnih mestih.

Na Primorskem pa so te dni, ko je tamkajšnje konce bičala močna burja, skrbeli tudi za praznično okrašeno smreko. Tista, ki so jo postavili in z lučkami ozaljšali v Ajdovščini, je bila namreč prepuščena na milost in nemilost sunkov burje, ki je lahko na Krasu precej neprizanesljiva.

Ubogo drevo se je močno nagnilo in grozilo, da se prevrne na cesto, zato se je tja odpravila policijska patrulja. »Primorska burja pod budnim očesom policije testira trpežnost ajdovske božično-novoletne smreke,« so zapisali ob fotografiji res nevarno nagnjenega drevesa.

Burja se umirja

Jelka je »stresni test«, kot so še dodali policisti, kot kaže, uspešno prestala, danes pa se bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) burja na Primorskem že umirila.

»Pihala bo šibka burja, delno jasno bo, temperature pa med šest in deset stopinj Celzija,« napovedujejo na Arsu, šibka burja bo na Primorskem pihala tudi še jutri, ko bo tam precej jasno, drugod po Sloveniji se bo začelo jasniti jutri tekom dneva.