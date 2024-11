Prihaja čas osrečevanja: podajmo roko malim junakom!

Pomagajte narisati nasmehe na otroške obraze. L'OCCITANE, svetovno priznana blagovna znamka senzoričnih kozmetičnih izdelkov, vas za letošnje praznike vabi na nepozabno potovanje po deželi daril in doživetij za vse čute. Vsako potovanje je priložnost, da se predamo čarobnosti neznanega, spoznamo nove kulture, se povežemo z naravo, pa tudi s samim seboj. Je nevidni most, ki povezuje realnost in domišljijo ter vodi do globljega razumevanja sveta in samega sebe. Vsaka destinacija – nova ali stara – ima moč, da pozabljene sanje spremeni v čudovito izkušnjo, ki se nam bo za vedno vtisnila v spomin.

Medtem ko za večino od nas potovanje pomeni raziskovanje novih kultur in povezovanje z naravo, je za nekatere vsak korak izziv, ki zahteva pogum in prilagajanje. Prazniki so čas osrečevanja, zato bodo pri L'OCCITANU Slovenija s tradicionalno dobrodelno akcijo posebno pozornost namenili tistim, ki jih je življenje postavilo pred težko preizkušnjo: otrokom, ki se borijo proti eni najhujših bolezni – raku.

V duhu prazničnega obdarovanja se je L'OCCITANE Slovenija povezal z društvom Junaki 3. nadstropja, ki ponuja pomoč in oporo otrokom, ki v 3. nadstropju ljubljanske Pediatrične klinike pogumno premagujejo težke preizkušnje. V znamenju dobrodelnega črnega petka za male junake L'OCCITANE Slovenija organizira tradicionalno dobrodelno akcijo Give B(l)ack Friday,* s katero L'OCCITANE potrjuje, da so otroci naš največji zaklad.

V času dobrodelne akcije, ki poteka od 28. 11. do 1. 12. 2024, bo L'OCCITANE Slovenija zbiral dobrodelna sredstva za junake 3. nadstropja: od vsakega prodanega tekočega mila za roke Citron Luminiciana bodo 4 evre namenili pogumnim malim junakom in njihovim izjemnim družinam. Dobrodelno milo za roke z omamno dišavo in oljno teksturo bo vaše čute popeljalo na pravo senzorično popotovanje po Provansi, vi pa boste pričarali nasmeh na obrazih tistih, ki to najbolj potrebujejo. Društvo bo sredstva, zbrana v sklopu akcije Give B(l)ack Friday,* namenilo za organizacijo Dedka Mraza. Ta dobri mož bo obdaril 40 junakov vseh starosti, ki se bodo kljub praznikom zdravili v bolnišnici. Obdaril pa bo tudi junake, ki so dovolj pri močeh, in njihove sorojence, na katere se žal pogosto pozabi, ki se bodo udeležili dogodka Dedek Mraz na Ljubljanskem gradu. Obiščite trgovine L'Occitane ali njihovo spletno trgovino in tudi vi sodelujte v dobrodelni akciji. Skupaj pokažimo, da pogumni mali junaki niso sami!

Kaj o svoji dobrodelnosti pravijo pri L'OCCITANU »L'OCCITANE je že od svojega nastanka leta 1976 trdno zavezan zmanjševanju vpliva na okolje in spoštovanju človeka. Pri L'OCCITANU smo prepričani, da z vlivanjem novih moči vsemu živemu okoli nas pomagamo, da semena znova vzklijejo ter da se človek uglasi z naravo in samim seboj. Vsako leto posadimo izjemne rastline, naš vir aktivnih sestavin, ki so v popolni simbiozi z ekosistemom, v katerem uspevajo. Vedno znova se obračamo k materi naravi in občudujemo njene sadove. Raziskujemo njene zaklade in izpopolnjujemo svoje tehnologije, dokler ne pridemo do prelomnih odkritij in novih čudežnih sestavin za naše negovalne formule. Spoštujemo planet in skrbimo za okolje, predvsem pa za ljudi okrog sebe, saj verjamemo, da vsako dobro dejanje pomeni spremembo na bolje, ne glede na to, kako veliko ali majhno je. Pri L'OCCITANU radi povemo, da ne proizvajamo le izdelkov, temveč ustvarjamo spomine in občutenja. Verjamemo, da bomo z dobrodelno akcijo tudi mi pomagali osrečiti junake 3. nadstropja!«

* Dobrodelni črni petek.

