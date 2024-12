Aktualno sodelovanje je nekaj posebnega. Kaj je bila vaša prva misel, ko ste dobili povabilo za oblikovanje kolekcije? Priznam, da je bila moja prva misel: ali moda in bela tehnika sploh lahko najdeta skupni jezik? Vendar sem se hitro spomnil svojega prepričanja, da je navdih mogoče najti prav v vsem, če si le odprt za nove perspektive. Tako sem se lotil izziva z radovednostjo in vizijo, da ustvarim povezavo med tehnično funkcionalnostjo in modo. Kmalu sem ugotovil, da ta združitev ponuja neomejene možnosti za ustvarjalnost in nekaj resnično unikatnega. Matic Veler x Asko. FOTO: LJFW Kaj v...