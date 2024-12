Ko dom diši po praznikih

Ena prvih asociacij ob omembi božično-novoletnih praznikov je za marsikoga vonj po cimetu, agrumih, sveže pečenih piškotih, kuhanem vinu, kadilu ... Kako na naraven način doseči, da bo naš dom v znamenju nostalgičnih vonjav, hkrati pa ga bomo še ustrezno ozaljšali?

Kdor ima rad vonj po borovcih, si bo najbrž omislil pravo smrečico, ki je še nedavno rasla, pomagamo pa si lahko tudi tako, da v večji lonec natočimo nekaj vode, vanjo damo iglice zimzelenih dreves, ki smo jih nabrali na sprehodu, morda še kak storž. Ko voda zavre, znižamo temperaturo na najnižjo in pustimo, da se vonjave nežno širijo iz kuhinje.

Zimski prazniki ne minejo brez (posušenih) pomaranč in limon, cimetovih palčk in zvezdnega janeža pa seveda vejic bora, smreke ali jelke. FOTO: Mila Naumova/Getty Images

Če smo nabrali več storžev, jih doma odišavimo z nekaj kapljicami kakovostnega eteričnega olja, denimo pomaranče, evkaliptusa, in jih uporabimo kot dekoracijo; če jih otroci prej pobarvajo s tempera barvicami, jih lahko obesimo na smreko ali vpletemo v adventni venček.

Pomaranča osveži zrak

Učinkovita in hkrati zelo lepa dišava je pomaranča s klinčki, ki jo lahko naredijo tudi naši najmlajši. Potrebujemo nageljnove žbice in pomarančo ali dve; klinčke v obliki vzorca, morda snežinke, srčka, snežaka ali kar tako zapičimo v lupino cele pomaranče in postavimo na polico – prostor bo dišal po, no, decembru. Ko smo ravno pri pomarančah: narežemo jih na enakomerno debele kolobarje in posušimo v pečici na okoli 70 stopinj. Dobili bomo naravne okraske za smrečico ali za popestritev lepo zavitega darila za bližnje. Enako lahko storimo z limono, grenivko.

Storže odišavimo z nekaj kapljicami kakovostnega eteričnega olja in uporabimo kot dekoracijo.

Lep okras, ki bo prostor še odišavil. FOTO: Oksana_schmidt/Getty Images

Agrumi so res vsestranski zimski sadeži, polni vitaminov, uporabni pa so tudi njihovi olupki. Slednje lahko, denimo, položimo na radiator in ustvarimo diskreten osvežilec zraka, če pa se pri lupljenju malce potrudimo, in sicer tako, da ostane polovica olupka cela, lahko naredimo dišečo svečko! Ko imamo torej celo polovičko pomaranče, z mandarino bo težje, ker ima tanjši olupek, notranjost prepojimo s poljubnim eteričnim oljem in počakamo, da se vpije. V lupinico nato postavimo stenj iz čajne svečke, vosek iz nje pa preprosto 'pretopimo' v lupinico. Dišeča zimska dekoracija je nared.

Slastni medenjaki

Nepogrešljiv v tem času je seveda cimet, v piškotih, pijači in celo za odišavljenje doma. V lonček damo nekaj zrn kave in palčko cimeta, prilijemo malo vode in segrevamo do vretja. Para, ki bo izhajala iz posodice, bo prinašala čudovit vonj, poleg tega pa bomo navlažili zrak, ki je zaradi ogrevanja pogosto presuh. Ljubitelji kave lahko nekaj zrn nasujete na stekleno ali keramično posodico, na sredino pa postavite čajno svečko. Toplota, ki jo goreča svečka oddaja, bo spodbudila sproščanje arome kave in odišavila prostor.

Tudi naravni okraski so lepi, zlasti na naravnem drevescu. FOTO: Kseniia Kapris/Getty Images

Za mnoge najlepši vonj v veselem decembru pa je vonj po pravkar pečenih piškotih, zato se lotimo dela, zamesimo testo, pripravimo modelčke in specimo medenjake. Tudi ti so vsestranski – če jim naredimo luknjico, so lahko okrasek za smrečico, če jih damo v ličen kozarec in ga primerno dekoriramo, so praktično darilce, če pa jih naredimo preveč, jih spravimo v pločevinasto posodo. Po nekaj dneh bodo še boljši, mi pa pripravljeni na obiske najmanjših!