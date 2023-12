Kam na lučke, božični sejem in čudovit decembrski izlet? Obiščite rojstno mesto božične skladbe Sveta noč

Ljubljančani bomo do Salzburga z avtomobilom prevozili okoli 285 kilometrov, za kar bomo potrebovali okrogle tri ure, če seveda ne bomo naleteli na gnečo na mejnem prehodu ali kateri drug zaplet v prometu, ki pozimi ni izključen. Parkirišča v Salzburgu so plačljiva – lahko uporabimo parkirne avtomate, ki so na ulicah, lahko pa plačamo tudi s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu, kot je npr. Easypark. Najugodneje bomo parkirali na enem od parkirišč P&R, ki jih najdemo na obrobju mesta. Tam izberemo kombinirani parkirni listek za 15 evrov, ki poleg celodnevne parkirnine vključuje še 24-urno vozovnico za javni promet za do 5 oseb. Če imate na voljo le en dan, predlagamo, da si natančno ogledate naslednje tri glavne znamenitosti mesta. Za kaj več vam v kratkih zimskih dneh najverjetneje ne bo ostalo časa.

Z vlakom v Salzburg Do Mozartovega mesta se lahko zapeljete tudi z vlakom iz Ljubljane za že od 27,90 evrov dalje, če se odločite za nakup vozovnice dovolj zgodaj.

Mozartova rojstna hiša

Naš obisk Salzburga začnemo v starem mestnem jedru na najbolj znani nakupovalni ulici Salzburga, Žitni ulici (nem. Getreidegasse). Na naslovu Getreidegasse 9 se je 27. januarja 1756 rodil čudež – Wolfgang Amadeus Mozart. To je bil dovolj dober razlog, da so hišo Hagenauer Haus že leta 1880 spremenili v muzejski spomenik njegovim prvim letom življenja. Med letoma 1747 in 1773 je družina Mozart prebivala v hiši prijatelja trgovca Johanna Lorenza Hagenauerja. Tu je Wolfgang prehodil pot od svojih prvih glasbenih korakov do slavnega genija. Danes spada Mozartova rojstna hiša med najbolj obiskane muzeje sveta. Njegova stalna zbirka seznani obiskovalca s podrobnostmi iz življenja slavnega skladatelja – kako je odraščal, kdaj je začel muzicirati, kdo so bili njegovi podporniki, kakšen je bil njegov odnos z družino, o njegovi strasti do opere. Videti je mogoče dragocene originalne portrete, dokumente, Mozartovo otroško violino, njegovo koncertno violino in njegov klavikord ter redka ali še nikoli javno izpostavljena dela iz zbirke Fundacije Mozarteum Salzburg in iz zbirk zasebnih zbirateljev.

Od Mozartove hiše nadaljujemo pot proti mestni katedrali, kjer je t. i. DomQuartier Salzburg, stavbni kompleks rezidence in stolnice, ki dopolnjujeta benediktinski samostan sv. Petra. V DomQuartierju lahko obiskovalci podrobneje spoznajo zgodovino salzburških knežjih nadškofov. Ob obhodu po njem vas bo spremljal veličasten razgled na mesto, na 15.000 kvadratnih metrih pa se obiskovalcem razkriva 2000 veličastnih eksponatov, nastalih v razgibanih 1300 letih. Sprehod vodi od nekdanjih predstavniških in stanovanjskih prostorov knežjih nadškofov in rezidenčne galerije prek severnega Dombogna do stolnice. Skozi posebne razstave v t. i. severnem domoratoriumu (oratorium stolnice) in muzeju Dommuseum nadaljujete pot skozi sobo umetnosti in čudežev ter čez galerijo Lange Galerie v Wallistrakt, tj. prostor med stavbo samostana in rezidenco, kjer je muzej sv. Petra. Po zaključenem ogledu kora frančiškanske cerkve se pot konča v rezidenčni dvorani Carabinierie-Sall.

Salzburg je od leta 1997 uvrščen na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

Trdnjava Hohensalzburg

Nad starim delom mesta se dviga dobrih devetsto let stara utrdba Hohensalzburg, ki velja za največjo v celoti ohranjeno evropsko graščino in je hkrati simbol Mozartovega mesta. Lučaj od mestne stolnice na stičišču ulic Bierjodlgasse in Festungsgasse je spodnja postaja vzpenjače na grajski hrib. Vzpenjača, ki vozi že od leta 1892, je bila leta 2011 deležna temeljite posodobitve. Danes vožnja po 198,5 metra dolgi progi traja okroglo minuto in v tem času premagamo skoraj 100 metrov višinske razlike. Na vrhu se odprejo prekrasni razgledi na mesto in okoliške gore.

Trdnjavo sestavljajo številna poslopja, kjer so različni muzeji, kot je Utrdbeni muzej, Muzej Rainerjevega regimenta ali edini evropski Muzej lutk. Razkošno obnovljen Utrdbeni muzej je ena glavnih atrakcij trdnjave: tukaj lahko vidite orožje in oklepe, mučilne naprave, popolno grajsko kuhinjo, gotsko pohištvo, srednjeveško ogrevanje in domačo obrt 16. in 17. stoletja.

Muzej Rainerjevega regimenta predstavlja zgodovino in pomen znanega 59. cesarsko-kraljevega pehotnega regimenta »nadvojvode Rainerja« ter dokumentira čas vojn in miru monarhije. Posebno doživetje pa se vam obeta v Muzeju lutk, kjer lahko vidite zgodovinske lutke lutkovnega gledališča Salzburg, kot so Papageno in Pagagena iz Mozartove Čarobne piščali, pa tudi dragocene lutke iz vse Evrope in delov Azije.

Salzburg za sladkosnede

Na koncu omenimo še dve sladkariji, po katerih je mesto zelo znano. Na prvem mestu so gotovo Mozartove kroglice, ki jih je leta 1890 ustvaril lokalni slaščičar Paul Fürst – njegovi nasledniki še danes izdelujejo te slavne čokoladne bombone, ki jih lahko kupimo v kavarni Fürst z razgledom na Stari trg (nem. Alter Markt).

Druga sladica, brez katere bi bil obisk mesta nepopoln, je recimo ji salzburška grmada (nem. Salzburger Nockerl). Sladica izvira iz francoskega sufleja, pripravijo pa jo iz osnovnih sestavin, kot so jajčni rumenjak, moka, sladkor, vanilja in jajčni beljak. Omenimo še, da je njene okuse nekoč opevala tudi opereta, ki jo je opisala kot »pozdrav iz nebes«.

Adventni utrip mesta

Konec novembra se podobno kot številna evropska mesta tudi Salzburg odene v praznične lučke, izbrane mestne trge pa napolnijo stojnice s pečenim kostanjem, prazničnimi sladicami in kuhanim vinom. Prizorišče glavnega božičnega sejma v mestu so trgi poleg katedrale in rezidence. Ta tradicionalni sejem velja za enega najlepših na svetu, pravijo tamkajšnji turistični delavci. A to ni edini adventni sejem, ki ga Salzburg ponuja. Med družinami je zelo popularna Adventna čarovnija, kot pravijo sejmu pred palačo Hellbrunn. Tisti, ki imajo raje mirno vzdušje, bodo najbolj uživali na Trgu Mirabell.