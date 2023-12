Bi radi popestrili letošnji božič? Obstajajo številne zabavne igre za ta dan

Z najmlajšimi, ki še ne hodijo v šolo, se lahko igrate igrico Božiček pravi. Ko izrečete besedi Božiček pravi, dodajte poleg ukaz za kako zabavno nalogo, denimo posnemanje jelena, mrmranje božične pesmi in podobno. Ukaz morajo ubogati le, če je pred njim fraza Božiček pravi, sicer izpadejo iz igre. Še ena igra za manjše otroke je igra luči v barvah božiča. Otroke postrojimo v vrsto za črto in jim govorimo 'rdeča luč' in 'zelena luč'. Pri rdeči luči morajo mirovati, pri zeleni luči pa hoditi. Kdor se zmoti, se mora vrniti za črto. Zmaga tisti, ki pride prvi na cilj.

Izdelajte obraz Božička, brado pa naj, lahko miže, nalepijo otroci. FOTO: Mayaafzaal/Getty Images

Pri igri preobrazba Božička imejte pripravljeno sliko Božička, veliko zalogo bombažnih kroglic, papirja in lepila ter pomagajte otrokom lepiti mehke koščke na beli papir v obliki brade. Tu je še kegljanje s snežakom iz toaletnega papirja; zložite več rolic toaletnega papirja v piramido ali kvadrat in z lepilnim trakom nalepite nanje snežake. Otroci naj mečejo kroglo iz papirja proti snežaku in poskušajo podreti čim več valjev.

Snežni nogomet

Osnovnošolce lahko spodbudite k igri ugani melodijo. Vsak otrok naj z glasom izmenično zapiska ali zamrmra nekaj tonov pesmi. Tisti, ki prvi ugotovi pesem, zmaga – in je naslednji na vrsti. Napišite imena več prazničnih predmetov, kot sta okrasek in darilo na listke papirja. Otrok mora narisati predmet, drugi pa ugibajo, kaj riše. Zmaga tisti, ki prvi ugane, kaj riše risar, ta mora na vprašanja o predmetu odgovarjati le z da in ne.

Snežaki iz rolic lahko postanejo keglji. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

S pomočjo barvnega papirja ustvarite čim večji obraz jelena Rudolfa na prazni steni ali vratih, pri tem pa izpustite rdeč nos. Otroci morajo s prevezanimi očmi prilepiti nos na pravo mesto. Snežni nogomet je igra, odlična tako za notranje kot zunanje igrišče. Naredite več nogometnih snežnih kepic iz zmečkanega belega papirja in uporabite trak ali stožce, da določite dve t. i. gol območji. Nato razdelite otroke v dve ekipi in jim naročite, naj poskušajo čim več snežnih kepic spraviti v svoj gol brez uporabe rok (vratarjev pri tej igri ni).

Risanje snežaka na glavi

Večji otroci se bodo zabavali ob igri risanja snežaka. Vsakemu otroku dajte papirnati krožnik in flomaster ter jim naročite, naj postavijo krožnik na vrh svoje glave. Nato jim povejte, naj uporabijo flomaster, in na krožniku narišejo snežaka – ne da bi odstranili krožnik z glave. Nastale bodo zanimive in smešne risbe.

Najstarejši otroci se lahko gredo igro ugani kdo? Napišite imena prazničnih likov ali božičnih referenc iz pop kulture (npr. ime glavnega igralca iz filma Sam doma) na kartice in uporabite lepilni trak. Pritrdite jih na čelo mladih gostov na zabavi. Nato jih spodbujajte, naj si med seboj zastavljajo vprašanja, da ugotovijo, kdo so. Ko to ugotovijo, lahko odstranijo kartico. Cilj je, da se je znebijo čim prej.