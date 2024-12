11 najboljših idej za praznično vzdušje doma (FOTO)

Nekateri domovi so že zažareli v dekoraciji, ki napoveduje slovo od starega in pozdrav novemu letu, drugi se bodo vanjo odeli v prihodnjih dneh.

Če sodite med tiste, ki še razmišljajo, kako poskrbeti za lep praznični dom, je tu nekaj čudovitih idej.

Lučke za magično vzdušje

Lučke so nepogrešljiv element praznične dekoracije in pri njej igrajo eno glavnih vlog. Božično-novoletnega drevesa si brez njih ni mogoče predstavljati, a naj ne ožarjajo le tega.

Napeljite jih okoli oken, pritrdite na podboje vrat, razporedite po praznični mizi, z njimi osvetlite police, položite jih v velike vaze, te pa postavite po stanovanju, napeljite jih okoli ogledal.

Ne omejujte se na notranjost in z njimi okrasite grmičke ali drevesa na vrtu, teraso, balkon … Možnosti je neskončno, sploh, odkar so na voljo lučke na baterije in jih ni treba nameščati v bližino električne vtičnice.

Praznično drevo: brez njega ne gre

Božično drevo je centralni praznični okras. Ne glede na to, ali je vaše naravno ali umetno, nizanje okraskov nanj je lepa tradicija.

Kroglice, trakovi, pentlje, figurice ustvarjajo čudovite kompozicije.

Tradicionalne praznične barve, kot sta rdeča in zlata, pričarajo občutek klasike in elegance, sodobnejše kombinacije denimo z modro in srebrno, vnesejo minimalističen pridih, vračanje k retro okraskom, ki so v kleteh ali shrambah babic, pa prebudi lepe spomine.

Svetleče veje: malce drugačna dekoracija

Malce drugačno praznično dekoracijo si lahko zagotovite s svetlečimi vejami.

Takšne, ki zažarijo s pritiskom na gumb, so na voljo v trgovinah, a drevesa in grmovje v naravi so odvrgli listje, naravne veje v večji vazi, okrašene z lučkami pa lahko nadomestijo božično-novoletno drevo v delih doma, ki med prazniki niso v središču pozornosti.

Denimo v spalnici, kopalnici ali predprostoru.

FOTO: Helin Loik-tomson/Gettyimages

Venček za dobrodošlico

Venec na vhodnih vratih izreka dobrodošlico vsem, ki pridejo na obisk. Izdelan iz smrečja, storžev, bodike, bele omele okrašen s trakovi in lučkami bo vedno znova očaral goste.

FOTO: Andy Dean Photography/Shutterstock

Udobne blazine s prazničnimi motivi

Na preprost način lahko v dnevno sobo, pa tudi v spalnico božični duh vnesete z okrasnimi blazinami s prazničnimi motivi.

Ne glede na to, kaj boste izbrali: snežinke, snežake, Božička … dosegle bodo svoj namen. Tudi, če bodo le v karo vzorcu božičnih barv: torej zelene in rdeče.

Dekoracija oken in zaves

Okna ponujajo neverjetne možnosti za praznično okraševanje. S pomočjo snega v razpršilu lahko na steklu ustvarite čudovite zimske prizore, nanje lahko nalepite nalepke s prazničnimi motivi, snežinke iz papirja lahko izdelate sami in jih prilepite na steklo ali okna polepšate z nizi lučk.

Krasne so svetleče zavese, ki praznično vzdušje odsevajo v notranjosti in zunanjosti doma.

FOTO: Androsov58/Gettyimages

Adventni koledar: odštevanje do božiča

Adventni koledar ni le zabaven način za odštevanje dni do božiča, temveč lahko postane tudi del praznične dekoracije. Čeprav smo že globoko v adventnem času, ni še prepozno zanj.

Lahko ga izdelate sami, vanj skrijete drobna darilca ali slaščice, ga obesite na steno ali postavite na mizo, vsak dan v decembru bo prinesel presenečenje, ki bo razveselilo zlasti otroke.

FOTO: Muenz/Gettyimages

Praznična dekoracija mize

Lepo okrašena miza je center božično novoletnih dni, saj prav za njo potekajo nešteta druženja.

Čarobno vzdušje prikličite z uporabo sveč, posod s prazničnimi motivi in dekorativnih krožnikov, drobnih detajlov, kot so majhne smrekove vejice, kroglice, storži ali orehi v naravnih ali zlasti odtenkih, dodajte praznične prtičke in vaša miza bo paša za oči.

Praznično v kuhinji

Zakaj ne bi tudi vanjo vnesli slavnostno vzdušje?

Majhni dekorativni elementi, kot so brisače, predpasniki, krpe z novoletnimi motivi, drobni okraski na policah in oknih, lučke, napeljane na omaricah, in podobno bodo polepšali pripravo prazničnih jedi in slaščic.

FOTO: Julia Klueva/Gettyimages

Božične nogavice

Nogavice, v katere kateri od dobrih decembrskih mož odloži darila, ustvarjajo občutek topline.

Idealno bi bilo, da bi jih obesili na kamin, a če ga nimate, bodo tudi nameščene drugod pripomogle k veselemu pričakovanju prazničnih dni.

Ne pozabite na kopalnico

Drobne malenkosti, kot sveče v obliki snežink, manjša ikebana, brisače v prazničnih barvah, lučke okoli ogledala in figurice naj božično-novoletno vzdušje ponesejo tudi v prostor, ki največkrat ostane zapostavljen, a tudi kopalnica lahko na preprost način zasije v prazničnem slogu.