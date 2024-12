S kolesom in vlakom po Vipavski dolini (FOTO)

Marsikdo se za idilično vipavsko vasico Slap sprašuje, ali je ime dobila zaradi številnih vinskih kleti, kjer iz sodov »v slapovih« teče rujna kapljica, a je to kajpada lahko le prispodoba. Ime so ji dali zaradi več manjših slapov v bližini. Je pa res, da se glas o njej ne širi vse bolj zaradi slapov, ampak po vrsti domačih vinarjev, od tega je sedem izstopajočih. In prav ti vinarji so dokazali, da je individualizem, predvsem kadar gre za preboj na turističnem trgu, preteklost. Skupaj niso staknili le glav, ampak je vseh sedem svoja dejanja nadgradilo s skupnim vinom, obogatenim z mehurčki, ki so ga poimenovali 7 Slap PÉT-NAT. Narejen je iz tamkajšnje avtohtone sorte zelen.

Visoka obletnica

Lani so praznovali 800-letnico omembe kraja, ki je danes eden prepoznavnejših v Vipavski dolini, brez dvoma pa je med povezovalnejšimi, saj so pod okriljem Zavoda Slap-Vipava, ki ga vodi Denis Jež, pripravili tudi smernice za razvoj turizma. Te stavijo zlasti na povezovanje s sosednjimi kraji in občinami, in to vse od vinsko-gastronomskega, kulturnega do aktivnega turizma. Tu vodi kolesarjenje po stranpoteh Vipavske doline, kjer sicer zna večkrat ponagajati burja, zato so se usmerili zlasti v izposojo električnih koles. Pri kulinariki velja izpostaviti suhomesne izdelke, saj so tamkajšnje kleti ravno prav vlažne in imajo idealne razmere za zorenje domačih mesnin.

Kleti v Slapu so primerne za zorenje tako vina kot mesnin. Foto: Mitja Felc

Že nekaj let pa na destinaciji Vipavska dolina uspešno vozi vinski vlak, in sicer na relaciji Nova Gorica–​Ajdovščina. Za to prav posebno peturno doživetje je zaslužna zlasti mlajša generacija vinarjev in njihovih somišljenikov, ki so bili pobudniki nove in zanimive turistične ponudbe in so tudi gonilna sila, ki si vsaj po številu gostov in njihovih izkušnjah zaslužijo vse pohvale.

Začetek svojevrstne vinske avanture je na železniški postaji v Novi Gorici, potem pa se kompozicija le majhen del poti pelje po tirnicah, ki sicer ne samujejo, saj je železnica proti Ajdovščini že nekaj časa »mrtva«. Sem ter tja se zapelje kakšen tovorni vlak, nekaj mesecev v letu tudi vinski.

Nima zamud

»Gre za edini vlak v Sloveniji, ki nima zamud,« hudomušno omeni vodnik Jani Peljhan, ki med vožnjo predstavi lokalnega vinarja. Tokrat se nam je pridružil Primož Šušmelj iz Vinske kleti Miška iz Erzelja. Poleg različnih lokalnih vinarjev na vlaku ponudijo pet vzorcev vin in dva prigrizka. Na povratni vožnji pa gostje na domačiji v vasi Dornberk okusijo še dodatnih šest ali osem vzorcev vina in domače jedi.

V paketu je tudi voden ogled Ajdovščine, ki je precej bolj zanimivo in pomembno mesto, kot se marsikomu zdi na prvi pogled; od tega, da se je tam po drugi svetovni vojni sestala prva slovenska vlada, do gospodarskega razcveta v zadnjih letih, zlasti so privabili podjetja z visoko dodano vrednostjo. Izpostaviti velja tamkajšnjo Hišo kruha, ki postaja novo družabno, kulinarično in izobraževalno središče s številnimi zanimivimi programi.