Prvi smučarji že na belih strminah

Medtem ko se je pri nas precej sončno vreme z dokaj visokimi temperaturami zarezalo globoko v jesen in zato o smučarski sezoni ni še ne duha ne sluha, je povsem drugače pri severnih sosedih. Tam so že v nizkem startu, saj je odprtje smučarske sezone pred vrati. Preverili smo, kdaj bodo začela obratovati smučarska središča, ki so priljubljena med slovenskimi ljubitelji belih strmin.

Obertauern je avstrijsko smučarsko središče z dokazano največ snega in tam se sezona začne že jutri, trajala pa bo do začetka maja. Slovenske smučarke in smučarji ga dobro poznajo, saj je primerno za izkušene smučarje, vse bolj je priljubljeno off-piste smučanje, torej zunaj urejenih prog, ki je lahko tudi vodeno, prav nič na slabšem pa niso začetniki in družine z otroki. Več kot 100 kilometrov smučarskih prog na nadmorski višini od 1650 do 2313 metrov, ki jih povezuje 26 žičnic, nikogar ne pusti ravnodušnega. Velika prednost Obertauerna je tudi to, da vsi hoteli omogočajo ski-in ski-out, torej iz njih neposredno lahko vstopimo v sistem žičnic in do hotela tudi prismučamo. Cena smučarske vozovnice je 59 evrov, ponujajo pa vrsto popustov za otroke, skupine, starejše, predvsem pa imajo razne akcije (zlasti za mlade) v določenih obdobjih, navadno v povezavi z nastanitvami.

Ponujajo vrsto raznih ugodnosti, vezanih predvsem na določene termine in počitniške pakete

Mokrine (Nassfeld), največje smučarsko središče na avstrijskem Koroškem, ki je hkrati največje v naši bližini, bodo naprave zagnale 7. decembra. Čeprav narava tam s snegom ne skopari, imajo za vsak primer, da je zagotovljena zadostna količina bele podlage na 110 kilometrih prog različnih težavnostih stopenj, še 460 snežnih topov. Mokrine niso priljubljene le zaradi bližine in brezhibno pripravljenih prog, poudarek je tudi na snežni zabavi, predvsem za najmlajše. Za to poskrbijo snežni park, otroški klubi, pobočja za prosti spust in posebne proge The Snake in The Wave. Nadgradnja počitnic je tudi drsanje na ledenih površinah Preseškega (Pressegger See) ali Belega jezera (Weissensee). Smučarska vozovnica v predsezoni (do 23. decembra) bo stala 57,50 evra, v glavni sezoni 62 evrov. Tudi pri njih ponujajo vrsto raznih ugodnosti, vezanih predvsem na določene termine in počitniške pakete.

Obertauern ima odlične razmere za začetnike smučanja. FOTO: Mitja Felc

Povsem pripravljeni na novo sezono so s številnimi novostmi tudi v regijah Salzburger Sportwelt, Schladming – Dachstein, Gastein, Hochkönig in Grossarltal, združenimi pod blagovno znamko Ski Amadé. Obsegajo 25 smučarskih krajev in se lahko pohvalijo s skupno kar 760 kilometri prog, skoraj vse pa imajo tudi možnost umetnega zasneževanja. Medtem ko nekatere proge v Schladmingu že obratujejo, bodo po večini preostale zagnali v prihodnjih dneh oziroma tednih. Že od minulega meseca pa ponujajo cenejši nakup vstopnic prek spleta, in sicer po sistemu prej ko kupite, nižja je cena