Namig za izlet: po sprehodu smo nagrajeni z lepimi razgledi (FOTO)

Med Gorenjsko in Štajersko vodi vrsta poti, in ena od teh je prelaz Črnivec. Iz Kamnika se zapeljemo do Stahovice in nato po ovinkasti cesti ob potoku Črna proti Gornjemu Gradu. Povzpnemo se na 902 metra visok prelaz Črnivec, ki loči planoti Velika planina in Menina. Pri gostišču ne smemo parkirati, saj je namenjeno strankam, je pa na drugi strani ceste, le nekaj deset metrov proč, precej več prostora.

Pogled proti Veliki planini FOTO: Janez Mihovec

V neposredni bližini gostišča na prelazu nas markacije usmerijo v pobočja Kranjske rebri oziroma Vrha Kašne planine, kot se ta tudi imenuje. Nekaj časa se vzpenjamo po serpentinah gozdne ceste, nato pa zavijemo levo na markirano planinsko pot. Pot postane bolj strma in nas po kolovozu pripelje na spodnji rob planine. Strmina popusti in nas popelje mimo vodnega zajetja, kala, ki služi napajanju živine.

Na poti FOTO: Janez Mihovec

Planina se zmerno dviga in svet se odpre. Sprva so to razgledi na Menino planino, ki se dviga na drugi strani prelaza. Pogled nam pritegnejo tudi temne kamnine skalovja, ki se dvigajo nad planino. Kranjska reber je namreč vulkanskega nastanka in njene kamnine so v ostrem barvnem nasprotju z belim apnencem, ki tvori večji del Kamniško-Savinjskih Alp.

Po uri in pol hoje smo na vrhu 1435 metrov visokega Vrha Kašne planine. Pričakata nas vpisna knjiga in prelep razgled daleč naokoli. To je pogled proti Veliki planini, Ojstrici v Kamniško-Savinjskih Alpah in Lepenatki ter Rogatcu v neposredni bližini, pa seveda tudi na Menino planino in širno Ljubljansko kotlino. Na izhodišče se lahko spustimo po poti pristopa, lahko pa gremo do pastirskega stanu na Kašni planini, kakih petnajst minut hoje v smeri proti Lepenatki. Od tu se na izhodišče spustimo po gozdni poti.

Vrh Kašne planine je razgledna točka, ki je lahko dostopna, in to v vseh letnih časih. Sprehod po širnih gozdovih je lep, na vrhu pa uživamo v čudovitem razgledu.

Sprehod po gozdovih je lep. FOTO: Janez Mihovec