Po razglednikih pod Storžičem (FOTO)

Storžič s svojo podobo kot mogočna trikotna piramida obvladuje precejšen del Gorenjske. Na njegovih pobočjih leži nekaj pašnih planin, ki nam ponujajo razgled po precejšnem delu Ljubljanske kotline ter Škofjeloškem hribovju, Jelovici in Julijskih Alpah na drugi strani.

Zapeljemo se do Kranja in naprej proti Golniku. V Tenetišah nadaljujemo po cesti proti Trsteniku in naprej do vasi Povlje, ki leži že precej visoko v pobočju. Cesta je ovinkasta, a se da po njej čisto lepo peljati. Parkiranje je mogoče na manjšem parkirišču tik nad vasjo. Informativne table nas usmerijo strmo v klanec.

Krničarjeva koča nas pričaka na planini Javornik.

Velika Polana

Dve uri se vzpenjamo. Ves čas po gozdu, le tu in tam se odpre razgled na dolino. V zadnjih letih se je v pobočju pojavilo nekaj gozdnih cest in del gozdov je posekan. Poseke se počasi zaraščajo. Po dveh urah stopimo na odprt svet planine. Ni veliko ravnega, saj se planina Javornik stiska v zajedi pod vrhom Storžiča. Do sem se je bilo treba dvigniti okoli 700 višinskih metrov. Pričakata nas Krničarjeva koča in prelep razgled tako na pobočja Storžiča kot po Ljubljanski kotlini.

Hojo si popestrimo s posedanjem na klopcah pašnih planin.

Markirana pot

Markirana pot nas popelje na vrh Storžiča, a tokrat se odpravimo po prečki proti zahodu. Označena pot nas vodi prek pobočja in po pol ure hoda se nam svet spet odpre, pred nami je pogled na Veliko Polano. Na planini stoji planinska koča, ki se tišči precej velikega in podolgovatega hleva.

Pogled na Ljubljansko kotlino

Markirana pot okrog manjše vzpetine vodi proti planini Mala Polana in še naprej proti Tolstemu vrhu, mi pa se spustimo proti izhodišču v vasi Povlje. Za vse skupaj potrebujemo okoli pet ur hoda, ki si jih popestrimo s posedanjem na klopcah pašnih planin in lepimi razgledi v južni smeri.