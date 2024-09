Naravno kopališče ob Krki, kjer se lahko kopate vse leto

Dolenjska je tektonsko precej aktivna dežela. Ob številnih prelomih v obliki mineralnih vrelcev na plan pritečejo vode iz podzemlja. Nekateri vrelci so precej topli in ob njih so zrasle toplice, ki so danes veliki turistični kompleksi, Čateške, Šmarješke toplice, na primer.

Vsi vrelci niso ekonomsko zanimivi, a so ob njih vseeno zrasle toplice, skorajda neznane. Ene izmed teh so Klunove toplice pri Bušeči vasi, kakih 12 kilometrov vzhodno od Kostanjevice na Krki. Mineralni izvir ima 27 stopinj Celzija in omogoča kopanje vse leto.

Naravno dolenjsko kopališče

Stara kopališka stavba še stoji, v 80. letih so domačini pod njo zgradili zunanji bazen.

Nastanek toplic je povezan z grofom Aleksandrom Auerspergom (1770–1818) iz slovite plemiške družine Turjačanov. Bil je lastnik bližnjega gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem. Jamo z vrelcem je kupil leta 1811. Nad toplim vrelcem je dal leta 1816 zgraditi kopališče, ki deluje še danes.

Jeziki vse Evrope

Potem je zemljišče s toplicami kupila družina Klun, kopališče se po njih imenuje še danes. Obisk kopališča je pozitivno presenečenje. Leži v severnem delu vasi; stara kopališka stavba še stoji, v osemdesetih letih so domačini pod njo zgradili zunanji bazen, velik 10 x 15 metrov in dober meter globok. Vrelec vode je bogat z žveplom, ogljikovo in dušikovo kislino, karbonati in drugimi organskimi snovmi. Domačini se v njem kopajo vse leto, zlasti poleti, ko v največji vročini kopališče gosti stare in mlade iz bližnje okolice. In kot zanimivost: med obiskovalci se ne sliši samo slovenščina, ampak jeziki vse Evrope. Kako so tujci izvedeli za to znamenitost, ostaja skrivnost.

Izvir počasi teče proti Krki.

Klunove toplice so sestavljene iz dveh delov. Le nekaj minut hoje stran so še dodatni izviri, prav tako oblikovani v kopališče, vendar brez betona, v obliki naravnega jezerca. Vode vseh izvirov se oblikujejo v potoček in ta odteče v bližnjo Krko, kjer je tudi priljubljeno kopališče.

Toplice so danes vpisane v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije. Poleg njih tam najdemo še lokal in prostor za piknike. Podeželske toplice brez kančka komercialnega pridiha poskrbijo, da se imamo preprosto lepo.