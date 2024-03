Ne veste, kam na morje? Uporabniki Tripadvisorja so povedali, katere so najlepše plaže

Potem ko je seznam najlepših plaž na svetu objavil Lonely Planet, so se enakega izbora lotili še pri Tripadvisorju, le da so pri njih za najlepše glasovali uporabniki platforme. Ne preseneča, da je večina izbranih plaž peščenih, nekoliko presenetljivo pa je, da so najvišja mesta zasedle evropske. Na prvo mesto se je uvrstila portugalska Praia da Falésia, znana po dramatičnih klifih, zlati mivki in turkiznem morju.

Drugo mesto je zasedla Spiaggia dei Conigli z Lampeduze, kjer lahko dopustniki v miru in tišini poležavajo na čarobni beli mivki. Tretja najlepša plaža na svetu je po mnenju uporabnikov platforme Tripadvisor v Španiji. La Concha je najbolj znana in obljudena plaža v mestu San Sebastian, priljubljena pa je tako med turisti kot domačini, tistimi, ki si želijo sprostitve v dvoje in družinami. Šele na četrtem mestu je prva plaža zunaj Evrope, in sicer Ka'anapali, ki jo najdemo na havajskem otoku Maui.

V nasprotju s seznamom, ki so ga sestavili pri Lonely Planetu, popotniki, ki svoje izkušnje delijo na Tripadvisorju, med prvih 25 niso uvrstili nobene hrvaške niti črnogorske plaže.