Ideja za izlet: Velika planina v vonju cvetja

V času cvetenja postane ta planota prava pravljična pokrajina, polna živahnih barv in omamnih vonjav, ki navdušijo vsakega obiskovalca,« pravijo v podjetju Velika planina. »Trenutno je pravi čas, da se sprehodite med cvetočimi pašniki ter opazujete in spoznavate alpsko cvetje, ki bujno cveti v vseh barvnih odtenkih. Velika planina je znana po svojih čudovitih razgledih, ki jih preprosto ne smete zamuditi. Odpravite se do razglednih točk, kjer se vam bodo odprli pogledi na okoliške gore, doline in alpske vrhove. Prav posebna doživetja so tudi sončni vzhodi in zahodi, ko se nebo obarva v spektakularne barve,« dodajajo.

Za ljubitelje kolesarjenja ponuja Velika planina številne izzive z razgibanimi kolesarskimi potmi. Na voljo so tudi manj zahtevne poti, primerne za družine in rekreativne kolesarje, ki želijo uživati v mirnem okolju in neokrnjeni naravi. S kolesi lahko raziskujete tudi dolino Kamniške Bistrice in Tuhinjsko dolino ter druge kamniške bisere. Pri njih si lahko izposodite e-kolo in se odpravite na nepozabno raziskovanje. Na voljo je 20 e-koles v treh različnih velikostih. Pišite jim na e-naslov: prodaja@velikaplanina.si.

Velikoplaninska idila FOTO: PrimoŽ Hieng

Domača kulinarika

Okusi Velike planine so prav gotovo nekaj posebnega. »Po aktivnem dnevu na svežem zraku ni boljšega kot uživati v domači kulinariki, ki jo ponujajo pastirske koče na Veliki planini. Poskusite lahko tradicionalne jedi, kot so ajdovi žganci, domače kislo mleko in domač sir. V gostilni Zeleni rob se lahko okrepčate z domačimi enolončnicami, kranjsko klobaso, kislim zeljem, ajdovimi žganci ter odličnimi skutnimi štruklji. Na Mali planini vas z dobrotami postrežejo v treh planinskih domovih – v Domžalskem, Črnuškem in Jarškem domu,« dodajajo.

Nordijska hoja je odličen način za raziskovanje Velike planine. Ta oblika rekreacije, ki vključuje uporabo posebnih palic, je primerna za vse starosti in nudi celovit trening telesa. Na voljo so različne poti, ki vam omogočajo, da se v mirnem okolju povežete z naravo in uživate v svežem gorskem zraku. Palice si lahko izposodite na spodnji blagajni nihalke. Organizirajo tudi tečaje nordijske hoje za manjše in večje skupine.

Pot po stopinjah pastirjev je dobro označena. FOTO: Arhiv Velike Planine

Trenutno je pravi čas, da se sprehodite med cvetočimi pašniki ter opazujete in spoznavate alpsko cvetje.

Zanimivo in poučno

Pot po stopinjah pastirjev je poučna in zanimiva učna pot, ki vas popelje po Veliki planini, ima pa več vstopnih točk. Ena izmed vstopnih tabel z zemljevidom in točkami na poti je na spodnji postaji nihalke. Na poti, za obhod katere boste potrebovali okoli dve uri, boste izvedeli marsikatero zanimivost o življenju na Veliki planini, o šegah in navadah, arhitekturi, kako so nekoč živeli pastirji ter o naravnih znamenitostih.

Planina iz zraka FOTO: PrimoŽ Hieng

V podjetju Velika planina opozarjajo še na varovanje narave: »Da bi ohranili planino in njeno naravno lepoto za prihodnje generacije, obiskovalce prosimo, da po planini hodijo le po utrjenih poteh in cvetoče pašnike opazujejo z urejenih poti. Vsak korak izven poti lahko pusti trajne posledice na rastlinju in moti krhko ravnovesje tega ekosistema. Prav tako cvetja ne trgamo, smeti pa odnesimo s seboj v dolino.«